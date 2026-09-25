Afrique: Dangote soutient les projets d'infrastructure menés par des acteurs africains

Addis Ababa — Aliko Dangote, président-directeur général du groupe Dangote, a présenté le rôle de l'entreprise dans le développement de l'autonomie énergétique de l'Afrique, notamment à travers le projet d'infrastructure stratégique Éthiopie-Djibouti annoncé aujourd'hui.

S'exprimant lors de la cérémonie de pose de la première pierre de ce projet stratégique, M. Dangote a déclaré que celui-ci visait à acheminer les produits pétroliers de manière plus efficace tout en réduisant la dépendance vis-à-vis du transport routier sur de longues distances.

Ce projet, qui reliera les installations de stockage côtières de Damerjog, à Djibouti, aux installations de stockage et de distribution situées à l'intérieur des terres, à Dewele, en Éthiopie, combinera un oléoduc multiproduit de 120 kilomètres et une capacité de stockage de 400 millions de litres.

« Il reliera les installations de stockage maritimes et côtières de Damerjog aux installations de stockage et de distribution situées à l'intérieur des terres, à Dewele. Un oléoduc multiproduit moderne permettra de réceptionner, stocker, transporter et distribuer des produits pétroliers raffinés. Il le fera de manière très sûre, efficace et fiable », a déclaré le PDG.

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« Au cours de la première phase, le projet facilitera le transport de produits pétroliers essentiels. Il s'agit notamment du kérosène, de l'essence automobile et de l'essence super, ce qui renforcera encore l'approvisionnement et améliorera la gestion des stocks ainsi que les réserves stratégiques. Cela permettra également de réduire la pression sur le réseau de transport existant. »

M. Dangote a déclaré que le projet visait à acheminer les produits pétroliers plus efficacement tout en réduisant la dépendance vis-à-vis du transport routier sur de longues distances.

Il a ajouté que cela créerait également des opportunités pour les entreprises et les travailleurs locaux, tant dans les secteurs de la construction et des services d'approvisionnement que dans les postes techniques et administratifs permanents.

Le projet créera des emplois pendant la phase de construction. Il permettra également de transférer des compétences à la population locale. Il favorisera par ailleurs la création d'emplois techniques et administratifs permanents lorsque l'exploitation débutera. Les entrepreneurs, les prestataires de services, les opérateurs de transport, les fournisseurs et la communauté d'accueil en bénéficieront, a précisé le PDG.

« C'est l'Afrique qui construit les infrastructures dont elle a besoin. Cela aidera les économies africaines à intensifier leurs échanges commerciales entre elles. Cela nous permettra également de transformer davantage ce que nous produisons, tout en créant et en conservant davantage de valeur au sein du continent. Ce projet viendra également compléter le transport routier et favorisera des améliorations en matière de sécurité et de gestion environnementale. »

M. Dangote a également profité de l'occasion pour exposer sa vision plus large du développement industriel africain, affirmant que le continent devrait s'appuyer davantage sur ses propres investissements, ses infrastructures et ses institutions financières.

Les investissements du Groupe à travers l'Afrique visent à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et à développer la production locale, a-t-il déclaré.

En tant que premier conglomérat industriel africain, nos investissements à travers le continent sont motivés par la conviction profonde que les Africains doivent prendre les rênes du développement de l'Afrique.

« Nous devons comprendre le terrain, les défis, la culture et les opportunités. Nous nous engageons à réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des importations. Nous voulons que notre continent devienne plus autonome en matière de produits finis. L'industrie manufacturière et les infrastructures doivent rester au coeur de cette transformation. »

Le groupe Dangote prévoit de poursuivre ses investissements dans l'industrialisation africaine dans le cadre de son programme « Vision 2030 », qui, selon le PDG, s'appuie sur 50 milliards de dollars d'investissements prévus à travers le continent.

Le projet Éthiopie-Djibouti vient s'ajouter à l'empreinte industrielle croissante du groupe Dangote en Éthiopie et à son effort plus large visant à développer les infrastructures et les capacités de production à travers l'Afrique.