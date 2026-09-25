Afrique: Le président Guelleh appelle à l'autonomie énergétique du continent

Addis Ababa — Le président djiboutien Ismail Omar Guelleh a appelé à une plus grande autonomie de l'Afrique en matière d'énergie et d'infrastructures, affirmant que le continent devait réduire sa dépendance vis-à-vis de l'exportation de matières premières et de l'importation de produits raffinés.

Djibouti et l'Éthiopie ont annoncé aujourd'hui un grand projet stratégique d'infrastructure visant à construire un oléoduc pour le transport de produits pétroliers raffinés reliant Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie.

Ce projet, qui s'appuie sur des terminaux de stockage situés aux deux extrémités, est développé dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote. Il vise à renforcer la sécurité énergétique, à réduire les coûts logistiques et à améliorer l'efficacité du corridor Éthiopie-Djibouti.

S'exprimant lors du lancement du projet, le président Guelleh a déclaré que l'Afrique disposait d'importantes ressources énergétiques, mais qu'elle exportait depuis des décennies du pétrole brut et importait du carburant à des prix largement déterminés ailleurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Cette dépendance n'est pas une fatalité. C'est un choix dont nous pouvons nous affranchir», a-t-il déclaré, soulignant que l'indépendance énergétique est une condition préalable à une plus grande indépendance économique.

Le projet comprendra un terminal de stockage d'une capacité de plus de 375 000 mètres cubes, capable de traiter cinq millions de tonnes de produits pétroliers par an.

L'oléoduc renforcera la sécurité énergétique, allégera la pression sur les axes routiers, réduira l'empreinte carbone et créera des opportunités en matière d'investissement, d'emploi, de compétences et de transfert de technologies, a souligné M. Guelleh.

Il a également insisté sur l'importance de l'expertise africaine, affirmant que les jeunes qui exploiteront et entretiendront ces infrastructures doivent acquérir les compétences nécessaires. « Un oléoduc que nous ne pouvons pas entretenir nous-mêmes n'est pas synonyme d'indépendance ».

Selon M. Guelleh, le partenariat entre Djibouti et l'Éthiopie montre comment les atouts nationaux peuvent soutenir l'intégration régionale, en reliant le potentiel industriel de l'Éthiopie aux infrastructures portuaires stratégiques de Djibouti.

Le président a en outre appelé à ce que la Zone de libre-échange continentale africaine soit soutenue par des infrastructures physiques, notamment des corridors, des ports, des oléoducs et des voies ferrées, afin de faire du marché unique du continent une réalité concrète.

Ce projet reflète une vision commune d'une Afrique plus intégrée, plus autonome et mieux connectée sur le plan économique, a-t-il déclaré.

M. Guelleh a également indiqué que l'investissement de Dangote témoignait de la confiance accordée à Djibouti et reflétait une vision panafricaine plus large, dans laquelle les acteurs du secteur privé africain collaborent avec les gouvernements pour construire des infrastructures compétitives.