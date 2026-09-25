L'Afrique de l'Ouest veut désormais parler d'une seule voix sur la question de l'eau. C'est tout le sens de la première édition du Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest (Freao), ouverte ce jeudi 24 septembre 2026 à Abidjan, autour du thème : « Valorisons l'eau pour transformer l'Afrique de l'Ouest ».

Pendant deux jours, au Radisson Blu Hôtel, responsables gouvernementaux, institutions régionales, organismes de bassin, experts et partenaires techniques et financiers se penchent sur l'avenir de cette ressource stratégique, au coeur des enjeux de développement, de sécurité alimentaire et de stabilité régionale.

Une ressource qui impose la coopération

À l'ouverture des travaux, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a rappelé une réalité majeure : l'Afrique de l'Ouest compte 28 bassins hydrographiques partagés, couvrant près de 71 % de sa superficie. Les fleuves Niger, Sénégal, Volta, Comoé et Gambie, ainsi que le lac Tchad, témoignent de cette forte interdépendance entre les États.

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Cette situation impose, selon les autorités, une gestion concertée de la ressource. La question de l'eau dépasse ainsi les frontières nationales pour devenir un enjeu régional.

Prenant la parole, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a insisté sur la nécessité de faire de cette interdépendance une force. « Gérer l'eau, c'est bâtir la confiance entre les États, harmoniser nos politiques », a-t-il souligné, appelant à faire de l'eau un vecteur de paix et de développement.

L'hydrodiplomatie au coeur des échanges

Le chef du gouvernement ivoirien a particulièrement mis en avant l'hydrodiplomatie. Celle-ci est présentée comme une approche permettant de transformer une ressource commune en instrument de dialogue, de coopération et de stabilité entre les États.

Dans cette dynamique, Robert Beugré Mambé a plaidé pour l'institutionnalisation du FREAO comme rendez-vous biennal de concertation régionale sur les enjeux liés à l'eau.

Les travaux s'articuleront autour de quatre grandes priorités : le nexus eau-énergie-alimentation-environnement, le financement des infrastructures hydrauliques, l'inclusion des femmes et des jeunes, ainsi que la coopération régionale et l'hydrodiplomatie.

Vers une position ouest-africaine commune

À quelques mois de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue à Abu Dhabi, la Côte d'Ivoire souhaite voir émerger, depuis Abidjan, une position ouest-africaine commune sur la gestion et la valorisation de la ressource.

Avec ses 28 bassins hydrographiques partagés, ses 71 % de superficie concernés et près de 500 millions d'habitants, l'Afrique de l'Ouest mesure l'ampleur de l'enjeu. L'eau apparaît ainsi à la fois comme une richesse, une responsabilité partagée et un levier de développement.

À travers le FREAO, les États de la région entendent renforcer le dialogue autour de cette ressource essentielle et faire de sa gestion concertée un facteur de coopération et de stabilité.