Afrique de l'Est: Le projet de pipeline Éthiopie-Djibouti appelé à transformer le corridor énergétique et commercial régional

Addis Ababa — L'Éthiopie, Djibouti et le groupe Dangote ont annoncé un investissement majeur dans les infrastructures visant à améliorer le transport de carburant, à renforcer la sécurité énergétique et à libérer un plus grand potentiel économique le long du corridor Éthiopie-Djibouti.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait cette annonce aux côtés du président djiboutien Ismail Omar Guelleh et du président du groupe Dangote, Aliko Dangote, lors d'une cérémonie marquant le lancement du projet d'infrastructures pétrolières.

Le projet sera mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings - le plus grand fonds souverain d'Afrique, dédié à la promotion du développement national par la gestion stratégique des actifs publics - et le groupe Dangote.

Cette initiative permettra la construction d'un oléoduc de 120 kilomètres destiné au transport de produits pétroliers raffinés, reliant Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie, et s'appuiera sur une capacité de stockage combinée de plus d'un million de mètres cubes aux deux extrémités.

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Dans son allocution, le Premier ministre Abiy a déclaré que la proximité géographique entre les deux pays avait créé un corridor commun reliant Djibouti au vaste marché éthiopien et connectant l'Éthiopie au commerce mondial, mais il a souligné que le plein potentiel de ce corridor devait désormais se traduire par une prospérité partagée.

Le Premier ministre a désigné les retards, l'insuffisance des capacités de stockage et l'inefficacité du transport de carburant comme des obstacles majeurs qui alourdissent les coûts pour les ménages, les entreprises et les producteurs.

Il a précisé que le transport de carburant vers Addis-Abeba prend actuellement environ cinq jours par camion, alors que le nouvel oléoduc devrait réduire ce trajet à environ un jour.

Ce système amélioré permettra également à l'Éthiopie de constituer des réserves de carburant plus importantes et de renforcer sa capacité à maintenir l'approvisionnement en période d'incertitude mondiale.

Abiy a également souligné l'importance stratégique du projet dans un contexte de perturbations affectant les voies maritimes internationales.

Pour l'Éthiopie et Djibouti, dont les économies sont étroitement liées au commerce de la mer Rouge, il a déclaré qu'il était de plus en plus important de renforcer la résilience des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement.

Abiy a déclaré que les retombées positives s'étendraient à l'ensemble de l'économie éthiopienne, en soutenant l'industrie manufacturière, les transports, l'agriculture et les centres urbains.

Djibouti, quant à lui, devrait connaître une augmentation de son activité de transit, une meilleure utilisation de ses infrastructures énergétiques et un renforcement de son rôle de plaque tournante logistique régionale.

Il a souligné que le pipeline ne devait pas fonctionner de manière isolée.

L'autoroute, la ligne ferroviaire, le centre logistique moderne de Mojo, les installations de stockage et l'oléoduc doivent fonctionner comme un réseau logistique interconnecté.

Une plus grande intégration, a-t-il déclaré, permettrait de réduire les délais de transport, de faciliter les échanges commerciaux et d'améliorer la compétitivité de l'ensemble de la région.

Ce partenariat allie la situation géographique stratégique et les infrastructures portuaires de Djibouti, le marché vaste et en pleine croissance de l'Éthiopie ainsi que sa capacité à mobiliser des investissements par l'intermédiaire d'Ethiopian Investment Holdings, au capital et à l'expertise industrielle du groupe Dangote.

À cette occasion, le Premier ministre a félicité le groupe Dangote pour avoir apporté des capitaux et son expertise industrielle à ce projet.

S'adressant à Aliko Dangote, le Premier ministre Abiy a déclaré que les entreprises africaines pouvaient joindre l'ambition à l'action et rivaliser à l'échelle mondiale, qualifiant cet investissement de « capital africain construisant des infrastructures africaines pour des routes africaines ».

Il a ajouté que le projet devait produire des résultats tangibles, notamment des livraisons de carburant plus rapides, des réserves plus importantes, une réduction des coûts et une compétitivité accrue pour les entreprises.

Le Premier ministre Abiy a également remercié le président Guelleh pour le partenariat de longue date entre Djibouti et l'Éthiopie, ainsi que M. Dangote pour sa confiance en l'Éthiopie et en l'avenir économique de l'Afrique.

Cet investissement marque une étape importante vers le renforcement de la résilience énergétique de l'Afrique de l'Est, de la connectivité commerciale et de l'intégration économique régionale, tout en consolidant la relation économique stratégique entre l'Éthiopie et Djibouti.