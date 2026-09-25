Sénégal: Diomaye Faye salue l'ère Lô, en creux un désavoeu pour Sonko

Dans une interview accordée le 24 septembre 2026 en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Djakkar Faye, tient à souligner la rupture qui est en train de s'opérer avec le nouveau gouvernement.

"Je pense que le Sénégal a réussi aujourd'hui à restaurer la confiance avec le peuple, de l'État avec le peuple. Le Sénégal a réussi à restaurer sa confiance avec les partenaires et les investisseurs."

Et le message est à peine voilé : là où la méthode Ousmane Sonko a crispé, la nouvelle équipe du gouvernement Lô rassure.

Pendant plus d'un an, le tandem à la tête de l'exécutif a fonctionné sur une ambiguïté. Sonko, Premier ministre omniprésent, incarnait la rupture radicale. Discours souverainiste dur, attaques contre les partenaires, bras de fer avec le Fonds monétaire international (Fmi). Le résultat a été une défiance : crainte des milieux d'affaires, gel de certains financements, et un peuple qui attendait des résultats sur la vie chère.

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Avec le gouvernement Lô, Diomaye Faye reprend la main. Le ton change. Plus de concertation, moins de confrontation. Le président parle de qualité de vie, de résultats rapides. C'est un recadrage : la priorité n'est plus l'incantation idéologique, mais la gouvernance.

Autre signal fort : le Chef de l'Exécutif sénégalais a clairement préféré le multilatéralisme au discours souverainiste et populiste de son ancien Premier ministre. Un choix qui a payé, avec l'appui discret mais décisif du Président ivoirien Alassane Ouattara dans les échanges avec le Fmi, permettant à Dakar de renouer le fil du dialogue et de débloquer la confiance des bailleurs.

En filigrane, le chef de l'Etat acte l'échec de la méthode Sonko à transformer l'essai politique en progrès économique. Sonko a mobilisé, Lô doit livrer. Sonko a rompu, Lô doit réparer.

Cette phrase n'est donc pas un simple bilan. C'est une nouvelle feuille de route : la légitimité ne viendra plus de la rue, mais de la capacité à améliorer le quotidien des Sénégalais.