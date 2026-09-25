Afrique: Union africaine-Confédération des Etats du Sahel - Le Président de l'UA renouvelle son engagement à restaurer la confiance entre les deux institutions

24 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, également Président en exercice de l'Union africaine, a reçu les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel, le mercredi 23 septembre 2026 en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le renforcement de la coopération régionale, notamment entre l'Union africaine et la Confédération AES, ainsi que la situation sécuritaire et la solidarité africaine en faveur

de la paix, de la sécurité et du développement, ont meublé les échanges. Le Président Ndayishimiye a renouvelé son engagement en faveur du dialogue, pour restaurer de bonnes relations entre les deux organisations africaines, après une période de tensions. Tout en regrettant un manque de solidarité dans une sous-région confrontée aux défis communs, il a invité les pays de l'AES à mettre en place un outil qui permettra une meilleure compréhension du contexte, de la vision et des priorités de l'espace confédéral.

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Les ministres de l'AES ont salué l'engagement du président burundais et réaffirmé la disponibilité de leurs premières autorités à maintenir un dialogue ouvert avec l'Union africaine dans une démarche de sincérité. Rappelons qu'en avril 2026 lors d'une visite officielle à Ouagadougou, le président en exercice de l'Union africaine avait déjà appelé à la construction d'un « avenir commun » et d'un « pont solide » entre l'organisation continentale et la Confédération des Etats du Sahel (AES).

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