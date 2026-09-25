Angola: L'Afrique du Sud souhaite rapatrier les restes mortels de ses combattants

Luanda — L'Afrique du Sud a l'intention de localiser, d'identifier et de rapatrier les restes mortels de combattants décédés en Angola durant la lutte pour la libération nationale de l'Afrique du Sud, a annoncé ce jeudi à Luanda la représentante du Congrès national africain (ANC), Thembi Majola.

Cette information a été communiquée à l'issue d'une audience accordée par la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, à une délégation sud-africaine, au cours de laquelle ont été abordées des questions relatives à ce projet mené auprès des autorités angolaises.

Selon Thembi Majola, l'initiative vise à permettre aux familles des anciens combattants sud-africains de connaître les lieux où leurs proches ont péri et d'organiser des cérémonies traditionnelles avant le rapatriement des dépouilles.

La représentante de l'ANC a indiqué que des initiatives similaires avaient déjà été lancées dans des pays tels que la Zambie, le Zimbabwe et la Russie, mais a qualifié l'Angola de cas particulier en raison de son contexte historique.

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Pour Thembi Majola, l'Angola occupe une place à part dans ce projet car, contrairement à d'autres pays, il a été un champ de bataille et une zone de guerre durant la lutte pour la libération de l'Afrique du Sud.

Ce contexte, a-t-elle expliqué, confère au pays une importance particulière pour l'initiative d'identification des restes mortels, compte tenu du nombre élevé de personnes ayant perdu la vie lors des conflits.

Selon la responsable, l'Angola occupe une position spécifique dans le projet en raison du contexte de guerre qui a marqué la lutte pour la libération de l'Afrique du Sud.

Thembi Majola a donc admis qu'il ne serait pas possible de retrouver tous les combattants.

Au cours de la rencontre, la délégation a fait part à la vice-présidente du MPLA de son intention d'organiser une réunion formelle pour aborder des questions plus larges concernant les relations entre les deux pays.

L'initiative visant à localiser les restes mortels s'inscrit dans une démarche de préservation de la mémoire des combattants sud-africains ayant participé à la lutte de libération et décédés sur le sol angolais, renforçant ainsi la dimension historique des relations entre l'Angola et l'Afrique du Sud.

Ambassadeur du Soudan

Toujours ce jeudi, Mara Quiosa a reçu en audience l'ambassadeur du Soudan en Angola, Abdelraouf Ali Amir ; cet entretien a permis d'aborder la situation politique, sociale et économique de ce pays.

Abdelraouf Ali Amir a déclaré à la presse que des milices, bénéficiant du soutien présumé de forces et de pays étrangers, continuent de s'en prendre à la population, provoquant des morts, la destruction d'infrastructures et le déplacement de personnes.

Le diplomate a également indiqué qu'il existait des intérêts extérieurs liés aux ressources naturelles du Soudan.

Malgré la situation, il a souligné des signes de reprise, notamment le retour de citoyens et d'étudiants, le début de la reconstruction des infrastructures et la reprise des vols nationaux et internationaux.

Mara Quiosa a également reçu en audience la chargée d'affaires des États-Unis, Shannon Cazeau, qui n'a fait aucune déclaration à la presse.