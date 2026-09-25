Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - En présence du Chef de l'État, les léopards ont battu les Zalang de la Guinée-Équatoriale (2-0)

Ce jeudi 24 septembre, au Stade des Martyrs de Kinshasa, l'équipe nationale de football les « Léopards senior A » s'est imposée (2-0) face au Zalang Nacional de la Guinée-Équatoriale, en présence du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu soutenir les fauves congolais.

Dès la 4e minute, le capitaine Chancel Mbemba a ouvert le score en offrant aux Léopards un avantage de jeu. Yoane Wissa a ensuite inscrit le deuxième but à la 72e minute, scellant ainsi la victoire de la RDC.

À l'issue du match, le Chef de l'État s'est rendu dans les vestiaires des deux sélections. Auprès des joueurs équato-guinéens, il a salué leur fair-play et leur esprit sportif.

Face aux Léopards, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité les joueurs pour cette victoire et les a encouragés à maintenir cette dynamique lors des prochaines rencontres.

Après cette première sortie réussie, les Léopards se rendront ce week-end à Harare, au Zimbabwe, pour disputer la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.