Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La RDC déjà dans le coup face à la Guinée Équatoriale

La RD Congo a commencé sa campagne des éliminatoires à la CAN 2027 en recevant la Guinée Équatoriale ce jeudi 24 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Les Congolais se sont imposés 2-0.

Après avoir vécu un rêve à la Coupe du monde 2026 jusqu'en 16es de finale, les Léopards reprenaient les affaires courantes sur le continent africain face à la Guinée Équatoriale dans cette course à la phase finale de la CAN 2027.

Les Congolais qui ont remporté 6 de leurs 8 derniers matchs officiels disputés à domicile ont inscrit le premier but de la rencontre très rapidement. Sur un coup franc, Mbuku centrait au premier poteau et Chancel Mbemba reprenait d'une tête piquée pour ouvrir le score (3e). Dès le premier quart d'heure, les Congolais mettaient en difficulté le Nzalang Nacional.

La Mauritanie et le Botswana s'imposent aussi

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Avant la pause, les Léopards avaient l'occasion de doubler la mise notamment avec Noah Sadiki qui touchait la barre transversale (18e) ou la tête ratée de Théo Bongonda (30e). En seconde période, les hommes de Sébastien Desabre faisaient le break avec Yoane Wissa qui marquait dans la surface (72e).

Ce sont quarante-huit nations engagées qui entamaient la course aux 24 places qualificatives pour la phase finale, qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027. Lors de la rencontre entre la Mauritanie et la Centrafrique, après une faute de la Centrafrique, Aboubakary Koita ouvrait le score (32e). Goduine Koyalipou marquait du pied droit pour égaliser à la 48e minute. La Mauritanie reprenait les devants grâce à Dawda Camara (68e) avant de creuser l'écart en fin de rencontre avec Mamadou Diallo (89e).

Le Botswana a fait match nul contre la Libye malgré un doublé de Tumisang Orebonye en première période (30e et 43e). Les Chevaliers de la Méditerranée réduisaient le score en toute fin de rencontre avec Maruwan Alhibeeshi (89e) et égalisaient dans les arrêts de jeu avec Ezoo El Mariamy (90e+6). Sanctionnée par la CAF, la Libye devait se passer de ses supporters à Tripoli pour son premier match des qualifications.