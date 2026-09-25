Guinée: Wabtec décroche un contrat de maintenance de 700 millions de dollars pour le Transguinéen

Le Transguinéen ce chemin de fer entre les monts du Simandou et le port de Morebayah poursuit son développement. Un accord de 700 millions de dollars a été signé entre la CTG Compagnie du Transguinéen et la société américaine Wabtec qui assurera la maintenance du parc de locomotives. Sur un projet Simandou largement dominé par les investissements chinois, Conakry poursuit la diversification de ses partenaires.

Les Américains de Wabtec ont déjà signé des contrats pour la fourniture des locomotives du Transguinéen. Ce nouvel accord sur la maintenance porte à 1,2 milliard de dollars le volume total des engagements de l'entreprise sur le projet Simandou.

Les locomotives sont livrées au compte-gouttes par Wabtec, il y en aura au total 143 selon les contrats déjà signés avec les deux consortiums miniers opérant sur le gisement de fer du Simandou.

Ce double rail de plus de 650 kilomètres de long doit desservir à terme près de 10 gares pour du transport de voyageurs et de marchandises.

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Malgré les velléités de certains investisseurs chinois, la volonté de donner aux Américains l'exclusivité sur les locomotives du Transguinéen est clair.

Conakry mise sur la diversification. Après un accord avec le géant suisse du négoce Glencore sur la bauxite il y a dix jours, c'est encore avec les États-Unis que des discussions se tiennent pour le financement du projet de raffinerie de la Compagnie des Bauxites de Guinée.