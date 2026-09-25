Ethiopie: L'Internet perturbé dans un nord en proie aux combats

L'internet est perturbé ce 25 septembre 2026 dans le nord de l'Éthiopie, où des combats ont repris mardi entre l'armée fédérale et les troupes de l'État régional du Tigré, selon l'Observatoire international Netblocks, l'AFP ne parvenant à joindre aucun interlocuteur. « Les données réseaux indiquent une perturbation locale de l'Internet dans le nord de l'Éthiopie, correspondant à des informations faisant état d'une coupure totale des télécoms au Tigré », indique Netblocks sur X.

C'est une nouvelle alerte qui rappelle de mauvais souvenirs aux Tigréens : le nord de l'Éthiopie où se trouve la province du Tigré n'a plus accès à Internet, selon l'observatoire international Netblocks.

C'était déjà ce qu'il s'était passé durant les années de guerre qui ont fait plus de 600 000 morts jusqu'en 2022, lorsqu'avait été signé un accord de paix à Pretoria (Afrique du Sud).

Mais depuis, les armes se font de nouveau entendre au Tigré, et pas seulement.

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Depuis mardi, les sept groupes issus de plusieurs zones du pays et opposés au gouvernement fédéral ont lancé une offensive : d'abord le TPLF, formation politique qui dirige le Tigré - illicitement, selon le gouvernement d'Addis-Abeba - qui a annoncé avoir pris le contrôle de trois aéroports de la province tigréenne, dont celui de Mékélé.

Dans la région Afar, le lendemain, les troupes tigréennes se sont emparées de plusieurs localités. Et jeudi, des combats ont eu lieu près d'une zone emblématique dans le pays, à Lalibela, mais aussi autour de Waldiya, localité stratégique de la région Amhara, située à environ 330 kilomètres d'Addis-Abeba et qui se situe sur un axe majeur menant à la capitale du pays.

Après trois jours d'affrontements, l'armée fédérale dit avoir tué 272 rebelles. Pas de chiffres communiqués par les groupes armés, en revanche.

L'Union africaine et l'Union européenne ont appelé à une « désescalade immédiate » face au risque de voir cette reprise des hostilités dégénérer à nouveau en guerre à grande échelle.

Des Tigréens commencent à faire des réserves alimentaires

Pour la population, outre la violence des combats, c'est aussi le souvenir de la famine dans un Tigré assiégé qui suscite des angoisses : lors du précédent conflit, le gouvernement fédéral avait coupé tous les réseaux de télécommunications et l'Internet au Tigré, ainsi que la fourniture d'électricité et les services bancaires.

Or, des témoignages locaux recueillis par l'Agence France-Presse affirment que de plus en plus de Tigréens commencent à faire des réserves alimentaires, même si les prix augmentent dans les magasins et les marchés.