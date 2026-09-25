Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 septembre 2026

revue de presse

Bocuse d'Or 2026 - Le Maroc et l'Île Maurice décrochent leur billet pour Lyon

Agadir a accueilli, du 22 au 24 septembre, les sélections continentales africaines du Bocuse d'Or et de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Au terme d'une compétition disputée, le Maroc et l'Île Maurice se sont qualifiés pour la grande finale mondiale du Bocuse d'Or, prévue à Lyon en janvier 2027.

Le Bocuse d'Or Afrique constitue l'étape continentale du prestigieux concours international de gastronomie. Pour cette édition, six pays étaient représentés : le Maroc, pays hôte, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Île Maurice.

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Au terme des délibérations, le Maroc décroche la médaille d'or et valide sa qualification pour Lyon 2027. L'Île Maurice complète le tableau des qualifiés en décrochant l'argent, tandis que l'Égypte se contente du bronze. La Tunisie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se distinguent en tant que finalistes de cette édition. [Source allAfrica]

Éthiopie : Taye Atske Selassie accuse des « acteurs extérieurs » d’attiser le conflit

Le président éthiopien Taye Atske Selassie a imputé la responsabilité du conflit qui secoue son pays à des « acteurs extérieurs imprudents et récidivistes », qu’il accuse d’être les principaux instigateurs des violences.

S’exprimant mercredi devant l’Assemblée générale des Nations unies, le président éthiopien a tenu des propos qui semblaient notamment viser l’Égypte et l’Érythrée, deux pays avec lesquels Addis-Abeba entretient des tensions de longue date.

Avec l’Érythrée, les différends portent principalement sur les questions frontalières, sécuritaires et régionales. Les tensions avec l’Égypte sont, quant à elles, largement liées au partage des eaux du Nil et au barrage de la Grande Renaissance éthiopienne. [Source Africanews]

A New York, Faye s’entretient avec Lavrov sur l’élection du SG de l’ONU

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu, jeudi à New York, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a indiqué la présidence sénégalaise.

Selon la même source, les deux personnalités ont évoqué les relations d’amitié entre le Sénégal et la Russie ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

Les échanges ont également porté sur la situation internationale et les enjeux de paix et de sécurité. Le chef de l’État sénégalais a réaffirmé l’attachement de Dakar au dialogue, au règlement pacifique des différends et au respect de la Charte des Nations Unies. [Source Apanews]

CAN 2027 (Q) : La Côte d’Ivoire et le Cameroun bien partis, la Tunisie déçoit

La première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 a débuté ce jeudi avec des mastodontes du continent comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire qui ont démarré leurs parcours par une victoire. Les Lions Indomptables face aux Comores (3-1) et les Eléphants contre le Ghana (2-0).

Ils n’étaient plus croisés depuis un triste match nul (0-0) en amical en 2021. Et c’est à Bouaké que la Côte d’Ivoire et le Ghana, deux pays voisins se sont retrouver pour réchauffer leur rivalité sur le terrain. A l’arrivée, les Eléphants, portés par leur capitaine l’ont emporté 2-0. D’abord passeur décisif sur l’ouverture du score de Malick Yalcouyé (44e) qui marque ainsi pour ses débuts en équipe nationale, Kessié a ensuite inscrit le but du 2-0 peu avant l’heure de jeu (58e) pour sceller la victoire des siens.

A côté, le voisin de Brazzaville lançait aussi une nouvelle ère avec la première sur le banc du nouveau sélectionneur Claude Le Roy. Mais la Namibie a gâché la fête du « Sorcier blanc » en l’emportant 1-0 grâce à un but de Muzau. Même s’ils ont réalisé une belle performance, les Diables Rouges n’ont pas été crédités d’un résultat encourageant et doivent déjà se relancer rapidement. [Source Sport News Africa]

Les Etats-Unis et le Nigeria signent un accord sur les investissements miniers

Le Nigeria et les Etats-Unis ont signé mercredi 23 septembre à New York un accord-cadre destiné à faciliter les investissements américains dans le secteur minier nigérian, notamment dans l’exploration, la transformation des minerais et les infrastructures.

Dele Alake, ministre nigérian des Ressources minérales, et Christopher Landau, secrétaire d'État adjoint américain, ont signé mercredi 23 septembre à New York (Etats-Unis), en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, "un accord-cadre pour les investissements américains dans les ressources minérales du Nigeria, estimées à 700 milliards de dollars", a précisé le ministère dans un communiqué publié ce jeudi 24 septembre. [Source Africa Radio]

Soudan du Sud : Salva Kiir ouvre un dialogue inter-partis après la dissolution du gouvernement

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a officiellement ouvert ce jeudi 24 septembre un dialogue inter-partis dans la capitale, Juba. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la dissolution du gouvernement de transition deux jours auparavant et de la formation d’un gouvernement intérimaire chargé d’organiser les élections prévues pour le 22 décembre prochain.

Plusieurs groupes d’opposition rejettent ce dialogue et dénoncent une crise constitutionnelle et de légitimité. Ils appellent à une intervention de la communauté internationale. [Source RFI]

RDC : Au moins 41 morts dans un naufrage sur le lac Tanganyika

L’embarcation, qui effectuait la traversée entre Kigoma, en Tanzanie, et la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika, en RDC, transportait environ 100 personnes ainsi que des marchandises.

Un bateau reliant la Tanzanie à la République démocratique du Congo (RDC) a chaviré jeudi sur le lac Tanganyika, faisant au moins 41 morts, selon les autorités locales.

L’embarcation transportait environ 100 personnes ainsi que des marchandises, a indiqué Norris Mulongoyi, ministre provincial des Transports dans la province du Tanganyika. Quarante-neuf personnes ont été secourues et les recherches se poursuivent pour retrouver les autres passagers. [Source TRT Afrika]

La CEDEAO préconise des programmes de réintégration pour les migrants de retour

Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a recommandé jeudi à Accra aux États membres de renforcer les programmes de réintégration des migrants de retour et des victimes de la traite des personnes, en combinant formation professionnelle, soutien psychosocial, accès au financement et insertion professionnelle.

La recommandation figure dans une résolution adoptée jeudi à Accra à la suite de l'examen du rapport de la mission d'interaction parlementaire avec les citoyens menée du 13 au 17 juillet 2026 au Sénégal par la délégation sénégalaise du Parlement communautaire.

Présenté à la plénière par la députée sénégalaise Fatou Ba, le rapport souligne que les migrants de retour sont souvent confrontés au chômage, à la précarité financière, à la stigmatisation et aux difficultés de réinsertion. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Gabon : Oligui Nguema veut renforcer la formation locale aux métiers du pétrole et du gaz

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a visité, ce jeudi 24 septembre 2026, l’Institut du Pétrole et du Gaz (IPG) de Port-Gentil. Dans le principal bassin pétrolier du pays, le chef de l’État a placé l’accent sur le renforcement des formations scientifiques et techniques destinées aux Gabonais. L’objectif affiché est de disposer localement des techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs nécessaires à l’exploitation, à la transformation et à la maintenance des infrastructures pétrolières, gazières et énergétiques.

La visite a permis au président de s’informer sur les enseignements actuellement dispensés par l’établissement et sur les possibilités d’élargissement de son offre. Derrière cette orientation se pose une question centrale pour l’économie gabonaise : celle de l’adéquation entre les compétences formées dans le pays et les qualifications recherchées par les entreprises opérant dans les secteurs extractifs et énergétiques. [Source GabonMediaTime]

Togo - La technologie pour limiter les pertes de revenus

Le Togo lance un appel d'offres pour acheter 5 200 nouveaux équipements destinés à la Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET). L'objectif est simple : mieux surveiller la consommation d'électricité des ménages et des entreprises, afin d'éviter les pertes financières pour l'État.

Concrètement, ces équipements — modems et concentrateurs de données — vont permettre de relier les compteurs électriques à des plateformes de gestion centralisées. Résultat : la CEET pourra suivre en temps réel combien d'électricité chaque client consomme réellement, et repérer plus facilement les anomalies, comme les fraudes ou les branchements irréguliers, qui coûtent chaque année de l'argent à l'entreprise. [Source Togonews]