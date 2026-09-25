Cote d'Ivoire: Déclaration de patrimoine - La Habg poursuit sa mission spéciale de proximité à Korhogo

Après l'étape de Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) a entamé, le jeudi 24 septembre 2026, à la préfecture de Korhogo, la deuxième étape de sa mission spéciale de sensibilisation, d'assistance et d'enregistrement des déclarations de patrimoine. Conduite par Dago Djiriga Désiré, directeur du Traitement des déclarations de patrimoine, la délégation de la Habg a présenté ses civilités au préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarrassouba.

Le préfet de région a salué cette initiative de proximité et félicité le président de la Habg, Zoro Bi Ballo Épiphane, pour le déploiement de cette mission dans la région du Poro. Selon lui, cette opération contribue au renforcement de la transparence et à la moralisation de la vie publique. Les opérations ont ensuite débuté dans la salle Alassane Ouattara de la préfecture de Korhogo. Cette première journée a enregistré une bonne mobilisation des assujettis. Environ 200 personnes sont attendues au cours des trois jours d'activité.

Présentant les objectifs de la mission, Dago Djiriga Désiré a rappelé que la déclaration de patrimoine concerne notamment les responsables publics ainsi que les personnes chargées de la gestion des ressources publiques. Il s'agit, entre autres, de responsables administratifs, d'élus locaux, de gestionnaires de fonds publics et de magistrats, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il a précisé que l'assujettissement demeure lié aux fonctions et aux entités prévues par la loi. Lorsque certaines fonctions ou institutions cessent juridiquement d'exister, les personnes qui les occupaient ne sont plus assujetties au titre de celles-ci. En revanche, les responsables des entités toujours en activité restent tenus de satisfaire à cette obligation.

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Le chef de mission a invité les assujettis de la région du Poro à profiter de la présence des équipes de la Habg pour accomplir leurs formalités. « La déclaration de patrimoine est une obligation constitutionnelle qui s'impose aussi bien à la prise de fonction qu'à la fin de fonction. J'invite tous les assujettis qui ne sont pas encore à jour à saisir cette occasion pour se conformer à la loi », a déclaré Dago Djiriga Désiré.

Il a par ailleurs rappelé que la non-déclaration expose les personnes concernées aux sanctions prévues par la loi, notamment une amende équivalant à six mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée.

Selon le Directeur du traitement des Déclarations de Patrimoine, la Habg a engagé, depuis 2023, parallèlement aux actions de sensibilisation, le processus de sanction en matière de refus de déclaration. Les assujettis qui ne se seront pas conformés à cette obligation pourront recevoir une mise en demeure par voie de commissaire de justice, avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire.

Parmi les assujettis mobilisés figurait Coulibaly Fanioro, deuxième adjoint au maire de la commune de Korhogo. Pour lui, la déclaration de patrimoine constitue un important mécanisme de transparence et de redevabilité pour les personnes exerçant des responsabilités publiques. « C'est une très bonne initiative. La déclaration permet d'établir ce que chaque responsable possède au moment où il entre en fonction. À la fin de son mandat, il devient alors possible d'apprécier l'évolution de son patrimoine et de vérifier qu'elle reste cohérente avec ses revenus », a-t-il expliqué.

Coulibaly Fanioro a souligné que cette démarche contribue à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans la gestion des ressources publiques. « Les partenaires et les bailleurs de fonds doivent être rassurés sur la bonne gestion des ressources mises à la disposition de l'État. Un patrimoine excessif au regard des revenus d'un responsable public doit pouvoir susciter des interrogations. La déclaration de patrimoine est donc une exigence de responsabilité », a-t-il ajouté.

Également présent à cette première journée, Tuo Koroguitène, deuxième adjoint au maire de Tioroniaradougou et agent des Impôts, a accompli sa déclaration de patrimoine en renseignant l'ensemble de ses biens, notamment ses avoirs, ses comptes bancaires ainsi que les informations relatives à sa situation familiale.

Pour lui, cette formalité constitue un acte de responsabilité et de bonne moralité pour toute personne exerçant une fonction publique. « La déclaration de patrimoine est un acte que tout responsable ivoirien doit accomplir afin de démontrer sa bonne moralité et son respect des obligations liées à sa fonction. Nous sommes présents pour nous conformer à cette exigence », a-t-il déclaré.

Tuo Koroguitène a également invité les responsables administratifs, les chefs de service et tous les autres assujettis qui ne sont pas encore à jour à saisir l'occasion offerte par la présence de la mission à Korhogo. « Ceux qui exercent des responsabilités doivent montrer l'exemple. Nous invitons donc tous les assujettis qui hésitent encore à venir accomplir leur déclaration de patrimoine. C'est en étant nous-mêmes exemplaires que nous pourrons sensibiliser les autres », a-t-il conclu.

Les opérations se poursuivront à la préfecture de Korhogo jusqu'au samedi 26 septembre 2026. La mission mettra ensuite le cap sur Boundiali, dans la région de la Bagoué, où les assujettis seront accueillis à la mairie les 29 et 30 septembre 2026.