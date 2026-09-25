Cote d'Ivoire: Formation - L'OIC renforce les capacités des acteurs du commerce international

La maîtrise des procédures et régimes douaniers constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les opérateurs du commerce international. C'est dans cette perspective que l'Office ivoirien des chargeurs (OIC) a organisé, les 23 et 24 septembre 2026, à l'Ivotel du Plateau, un séminaire de formation consacré à la « Maîtrise des procédures des régimes douaniers et de la valeur en douane dans le circuit du commerce international ».

Cette formation vise à permettre aux participants de mieux comprendre les mécanismes douaniers et de sécuriser leurs opérations d'importation et d'exportation. Pendant deux jours, les auditeurs abordent notamment les régimes douaniers, les régimes économiques, les régimes particuliers, la valeur en douane ainsi que les procédures d'importation.

Le programme met également l'accent sur le fonctionnement du système informatique Sydam, les interactions avec le Guce et la déclaration en détail.

Ce sont au total 19 agents issus de 7 différentes entreprises qui ont pris part à cette session.

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Représentant les participants, Yves Yoboué a souligné l'intérêt de cette formation, particulièrement pour les professionnels confrontés quotidiennement aux procédures douanières et aux exigences du commerce international. Il a insisté sur l'importance de disposer de connaissances actualisées afin de limiter les erreurs et les risques de pénalités. « C'est une excellente formation qui arrive à point nommé. Elle nous aide à mieux suivre les procédures, à réduire les impacts négatifs sur nos charges et à permettre à nos entreprises de rester dans les bonnes lignes », a-t-il déclaré.

Pour les initiateurs du programme, cette initiative répond à la nécessité de renforcer les compétences des acteurs de la chaîne logistique et de contribuer à une meilleure sécurisation des opérations liées au commerce international.

À travers cette formation, l'OIC entend ainsi contribuer à une meilleure maîtrise des procédures douanières et à l'amélioration des pratiques professionnelles des acteurs de la chaîne du commerce international.