Cote d'Ivoire: Protection civile - Deux officiers ivoiriens renforcent leur expertise en gestion des crises à Djibouti

La Côte d'Ivoire a pris part au stage international de Commandant des opérations de secours (COS) et Directeur des secours médicaux (DSM), organisé à Djibouti du 6 au 24 septembre 2026. Deux officiers de la protection civile ivoirienne ont obtenu la qualification de Gestion opérationnelle et commandement de niveau 5 (GOC 5).

Deux officiers de la protection civile ivoirienne ont achevé, jeudi 24 septembre 2026 à Djibouti, une formation internationale consacrée au commandement des opérations de secours d'envergure. Durant trois semaines, ils ont été formés à la gestion des crises majeures et à la coordination des moyens engagés lors d'interventions complexes.

Le stage de Commandant des opérations de secours (COS) et Directeur des secours médicaux (DSM) s'est déroulé au sein de l'École supérieure internationale de protection civile (ESIPC), située à l'Académie de police Idriss Farah Abaneh (APIFA) de Djibouti. Organisée par la Coopération française et dispensée par des experts de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), la formation visait à renforcer les capacités des cadres appelés à diriger des opérations de secours militaires et civils lors de crises majeures.

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Au terme de trois semaines d'entraînement intensif, les participants ont obtenu la qualification de Gestion opérationnelle et commandement de niveau 5 (GOC 5).

Au total, 20 officiers issus de 12 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ont participé à cette session. Il s'agit notamment du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la Mauritanie, de São Tomé-et-Príncipe, du Sénégal, du Tchad et du Togo.

La Côte d'Ivoire était représentée par El Hadj Yssouf Kéita, chef du Centre de protection civile (CPC) de la région du Haut-Sassandra, et Jean Henoc Yoboué, chef du CPC de la région du Tonkpi.

Le programme de formation a privilégié les mises en situation et les simulations tactiques. Les stagiaires ont notamment travaillé sur la conception de documents de prévision et de planification opérationnelle, la conduite d'opérations complexes en contexte interservices, la communication de crise sous forte pression ainsi que l'animation et la conduite de postes de commandement tactiques.

Cette formation doit permettre aux deux officiers ivoiriens de mettre leurs acquis au service des opérations de secours en Côte d'Ivoire. Elle contribue également au renforcement de l'expertise de la protection civile dans la coordination des moyens humains et matériels mobilisés lors des situations d'urgence de grande ampleur.