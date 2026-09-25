Cote d'Ivoire: 30 ans du Dcc - Un événement majeur pour la communauté sportive

Durs comme cailloux (Dcc), l'un des clubs phares des anciens basketteurs de Côte d'Ivoire, fête ses 30 ans ce week-end, au Palais des sports de Treichville.

La célébration, placée sous le signe de la passion, de la transmission et de la fraternité, sera meublée d'une série hommages à plusieurs figures marquantes de la discipline des années 1970, 1980 et 1990. Il s'agit d'anciens joueurs (hommes et femmes), entraîneurs, arbitres, médecins et dirigeants de club.

Des inconnus du grand public aux plus célèbres, en passant par les plus remarquables, tous seront honorés. Notamment Allou Maïga, Djadji clément, Bah Florent Abbas Diop, Alpha Mané, M'bahia Marc, Malick Daho (hommes); Oumou Guindo, Inago Christine, Alice Djadji, Djanto Viviane, Lorougnon Patricia (dames); Michel Angora, Emmanuel Amichia, Benga Lemou, Mobio Samuel (entraîneurs) et Touré Boubakari, général Ali Dem Justin, Attoh Nangui Narcisse, Mahama Coulibaly, Don Ré (dirigeants de club).

« Le basket-ball ne se résume pas qu'aux parquets. On verra des matchs de gala entre les vétérans et les jeunes. On veut surtout réunir la grande famille de la discipline », souligne Maxime Zézé, président du comité d'organisation.

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Comme toutes les fêtes sportives, dès 9h du matin, sont prévues des rencontres de gala. Des joueurs de différentes générations s'affronteront dans une ambiance que le comité d'organisation veut festive.

Le 28 septembre 2024, le club d'amis Dcc avait mobilisé la grande famille du basketball ivoirien, à l'Agora de Koumassi, pour une journée d'hommage aux membres, proches ou actifs, disparus. À cette occasion, un clin d'oeil avait été fait aux sportifs de 45 ans et plus, les invitant à continuer de pratiquer le basketball.

Les festivités de 2026, contrairement à 2024, prévoient un talk-show santé de 15 minutes animé par Dr Yacé Félicien sur le thème : «Vétérans et Sport».