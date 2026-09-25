Le retrait collectif de 77 délégations de la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, juste avant le discours du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu, a suscité une large réaction sur les réseaux sociaux, où des internautes ont qualifié la scène de «gifle retentissante» pour l'occupant sioniste et de preuve de l'élargissement de son isolement international.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé qu'il n'existait aucune alternative à la solution à deux États pour réaliser la sécurité et la paix durables pour les Palestiniens, les sionistes et l'ensemble de la région.

La poursuite des politiques de l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens occupés menace de compromettre les fondements nécessaires pour l'établissement d'un État palestinien indépendant et viable, a averti Antonio Guterres, lors d'une réunion de haut niveau, organisée en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, et rapportée par le centre de presse de l'ONU.

Guterres a dit : «La solution à deux États représente la seule voie crédible pour parvenir à une paix et à une sécurité durables».

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Il a souligné que les fondements nécessaires à l'établissement d'un État palestinien indépendant, démocratique, territorialement contigu, viable et souverain sont systématiquement compromis.

77 délégations boycottent le discours de Netanyahu à l'ONU

Le retrait collectif de 77 délégations de la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, juste avant le discours du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu, a suscité une large réaction sur les réseaux sociaux, où des internautes ont qualifié la scène de «gifle retentissante» pour l'occupant sioniste et de preuve de l'élargissement de son isolement international.

Les images de la salle ont montré la majorité des délégations quittant la salle avant le début du discours de Netanyahu, tandis que le Premier ministre sioniste semblait dans un état de confusion et d'agitation, entouré d'un nombre limité de personnes présentes.

Selon des rapports sionistes, les représentants de 77 pays ont quitté la salle onusienne avant la prononciation du discours tandis que les représentants d'autres pays n'étaient pas présents à leurs sièges depuis le début.

Sur le plan médiatique international, le journal «The Guardian» a commenté la scène en disant que Netanyahu avait promis de «terminer la mission» à Gaza, tandis que les délégations quittaient la salle pour exprimer leur refus.

Quant au journal «Washington Post», il a décrit le retrait des délégations comme une manifestation des «réactions mondiales violentes» aux politiques sionistes, tandis que le journal britannique «The Independent» a déclaré que Netanyahu ne s'adressait de toute façon qu'à un seul public.

En même temps que le discours de Netanyahu au siège des Nations unies, les environs de Times Square à New York ont été le théâtre d'une manifestation, où les participants ont brandi des slogans appelant à mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza.

Cette scène se déroule alors que la guerre sioniste contre la bande de Gaza se poursuit, laissant derrière elle un grand nombre de victimes civiles, au milieu de critiques internationales croissantes des politiques sionistes envers la bande et les territoires palestiniens.