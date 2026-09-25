Afrique: Aviron - 17e Régate Internationale et 18e Championnat du continent

A partir de ce dimanche, tous les regards des rameurs africains seront tournés vers les Berges du Lac à l'occasion de deux tournois majeurs : la Régate internationale d'aviron du Lac de Tunis et le Championnat d'Afrique d'aviron classique.

Plus de 100 rameurs sont attendus sur le plan d'eau du Lac et pour cause : la Fédération tunisienne d'aviron organisera deux événements majeurs consécutifs, en l'occurrence la 17e édition de la Régate internationale du Lac de Tunis, ce dimanche, suivie du 18e Championnat d'Afrique d'aviron classique qui s'étalera sur deux jours, mardi et mercredi prochains.

A cette occasion, Tunis sera la capitale de l'aviron africain.

Par ailleurs, 11 nations africaines ont confirmé leur participation au Championnat d'Afrique, à savoir l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Angola, le Togo, la Somalie, le Soudan, Le Kenya, la Libye, le Maroc et la Tunisie, pays hôte. Ces sélections profiteront de leur présence pour prendre part à la Régate internationale du Lac de Tunis à laquelle participeront également les Émirats arabes unis.

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La Tunisie vise la première place

Interrogé sur les objectifs escomptés, le DTN affiche de grandes ambitions : «À domicile, l'objectif de l'équipe nationale est clair : conserver et consolider sa place de leader continental.Avec une préparation intense menée au Lac de Tunis et une génération montante et très prometteuse aux côtés des cadres de l'équipe, les chances de la Tunisie de terminer à la première place au tableau des médailles du Championnat d'Afrique restent intactes», confie Fayçal Soula avant de poursuivre: «La Régate servira de répétition générale, un test grandeur nature, permettant à la liste élargie de l'équipe nationale de participer à une échéance internationale avant le grand rendez-vous continental.

Nous invitons le public à venir nombreux aux Berges du Lac de Tunis pour encourager nos rameurs». La DTN comptera sur les cadors Khadija Krimi et Selma Dhaouadi pour obtenir les performances escomptées, mais aussi sur l'ambition de s'imposer sur l'échiquier international des jeunes qui montent, à l'instar de Mohamed Krimi.