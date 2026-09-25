Cameroun: Election à la présidence du MRC - Emmanuel Binyam dément la version de la commission électorale

Le climat se crispe au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Candidat déclaré à la succession de Maurice Kamto, Emmanuel Binyam conteste frontalement la version de la commission électorale interne.

Dans un communiqué officiel, il affirme que sa liste remplissait l'intégralité des conditions d'éligibilité et que la commission n'a donc pas eu à faire preuve d'indulgence à son égard. Une réponse directe au procès-verbal publié jeudi par le porte-parole du parti, Roger Justin Noah.

Pour Emmanuel Binyam, les faits sont clairs : la caution de 4 millions de F CFA a bien été payée, tout comme les trois années de cotisations statutaires exigées. Des preuves de paiement existeraient pour l'attester.

Il réfute également deux autres accusations. Contrairement à ce qu'avance la commission, il n'aurait pas déposé une seconde liste hors délai le 18 septembre à 18h47, soit deux jours après la clôture. Et tous les membres présentés seraient conformes aux articles 29(b) et 32 des statuts du parti, qui fixent les critères d'ancienneté.

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Dans son procès-verbal, la commission maintient pourtant une tout autre lecture : 6 membres sur 8 n'étaient pas à jour de leurs cotisations, un délai de prorogation exceptionnel aurait dû lui être accordé pour se mettre en règle, et une liste non conforme avec un militant n'ayant qu'un an d'ancienneté aurait été déposée tardivement.

Une guerre de versions qui lance mal la course à la présidence du MRC.