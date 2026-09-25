Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Éléphants frappent fort face au Ghana

La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face au Ghana, ce jeudi 24 septembre 2026, à Bouaké, pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027. Pour son retour sur le banc ivoirien, Hervé Renard signe une victoire convaincante, portée notamment par le jeune Malick Yalcouyé.

Le retour d'Hervé Renard sur le banc des Éléphants ne pouvait pas mieux commencer. Onze ans après avoir conduit la Côte d'Ivoire au sacre continental en 2015, le technicien français a retrouvé la sélection ivoirienne avec une victoire face au Ghana (2-0), jeudi, au stade de Bouaké. Un succès qui permet aux Ivoiriens de prendre d'emblée les commandes de leur campagne qualificative pour la CAN 2027.

Pour cette première sortie, Hervé Renard avait choisi de faire confiance à Malick Yalcouyé. Le jeune milieu de terrain de 20 ans, qui évolue à Brighton en Angleterre, honorait sa première sélection avec les Éléphants. Il n'a pas tardé à justifier cette confiance.

Face à un Ghana bien organisé, la Côte d'Ivoire a progressivement pris le contrôle des débats. Sur les côtés, Nicolas Pépé et les offensifs ivoiriens ont multiplié les mouvements, tandis que le Ghana tentait de contenir les assauts des Éléphants.

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Alors que la première période semblait devoir s'achever sur un score nul, Yalcouyé a fait la différence. À la 44e minute, le jeune Ivoirien a décoché une frappe puissante des 25 mètres qui n'a laissé aucune chance au gardien ghanéen Lawrence Ati-Zigi. Un premier but en sélection pour une première titularisation.

Les Éléphants ont ensuite poursuivi leur domination au retour des vestiaires. Moins de dix minutes après la reprise, Yalcouyé s'est encore illustré en obtenant un penalty. Franck Kessié s'est chargé de l'exécution. Le capitaine ivoirien n'a pas tremblé et a transformé la sentence à la 58e minute pour donner deux buts d'avance aux siens.

Mené au score, le Ghana a tenté de réagir. Mais les Black Stars ont longtemps buté sur une défense ivoirienne bien en place. À la 76e minute, Caleb Yirenkyi a toutefois obligé Yahia Fofana à s'employer sur une frappe à bout portant. Le portier ivoirien a répondu présent.

Avec ce succès, la Côte d'Ivoire prend un départ idéal dans ces éliminatoires. Les Éléphants devront confirmer dès mardi 29 septembre en déplacement face à la Somalie. Le Ghana, lui, tentera de se relancer à domicile contre la Gambie.

Pour Hervé Renard, cette première sortie constitue surtout un signal encourageant. Pour Yalcouyé, elle restera comme la soirée de la première grande empreinte avec les Éléphants.