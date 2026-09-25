Cote d'Ivoire: Distinctions - Le ministre Kalil Konaté élevé au rang de Commandeur de l'Ordre national

La deuxième session ordinaire de décoration au titre de l'année 2026 a consacré, jeudi 24 septembre, plusieurs personnalités issues des secteurs public, culturel et sportif. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a été élevé au rang de Commandeur de l'Ordre national.

La Nation a distingué plusieurs de ses serviteurs. La deuxième session ordinaire de décoration au titre de l'année 2026 s'est tenue, jeudi 24 septembre, à la Grande Chancellerie, à Abidjan. Parmi les personnalités honorées figure le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, élevé au rang de Commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire.

La distinction lui a été remise par le Grand Chancelier de l'Ordre national, Aly Coulibaly. La cérémonie a également honoré le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, Moussa Sanogo, le Secrétaire général du Gouvernement, Charlemagne Dah, ainsi que Mathieu Kodjo Morokro, ingénieur à Petroci.

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Au-delà des membres du gouvernement et de l'administration, la cérémonie a mis en lumière des personnalités provenant de plusieurs domaines d'activité. Dans l'Ordre national, Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, et Bernard Kini, ministre délégué chargé de la Production vivrière, ont notamment été élevés au rang d'Officiers.

Le monde culturel n'a pas été oublié. Les artistes Akissi Talta, créatrice de contenu, Michel Gohou, Bohiri Michel et Digbé Cravate, ainsi que le créateur de mode Ibrahim Fernandez, ont été distingués dans l'Ordre du Mérite ivoirien. Des sportifs issus notamment de la boxe et du taekwondo ont également reçu des distinctions.

Dans son allocution, le Grand Chancelier Aly Coulibaly a rappelé la vocation de la Grande Chancellerie : reconnaître celles et ceux dont le travail et l'engagement contribuent au bien commun. Pour lui, la reconnaissance de la Nation constitue une source de valorisation et doit encourager les récipiendaires à poursuivre leurs efforts.

« Il n'y a rien de plus valorisant que d'être reconnu par la Nation », a-t-il déclaré, avant d'appeler les nouveaux décorés à continuer d'oeuvrer au service du pays.

À travers cette session de décoration, la Grande Chancellerie célèbre ainsi des parcours et des engagements dans des secteurs variés. Une manière de rappeler que le mérite national se construit dans l'administration, l'économie, la culture, le sport et dans bien d'autres domaines de la vie collective.