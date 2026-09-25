Ile Maurice: L'appel du DPP renvoyé au 1er octobre

25 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

L'affaire des coffres-forts n'est pas près de connaître son prochain chapitre. L'appel du Directeur des poursuites publiques (DPP) contre l'arrêt des poursuites dans le procès de Navin Ramgoolam devra encore patienter. Appelée hier devant le Deputy Master and Registrar, Pranay Sewpal, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre, le temps pour les parties de s'accorder sur une date d'audience.

Une première date, le 23 novembre, avait été envisagée avant d'être retirée du calendrier. Pranay Sewpal a proposé le 5 février 2027. Mais le DPP, Me Rashid Ahmine, Senior Counsel, appelé à plaider personnellement, sera retenu devant le Privy Council en janvier et mars. Une audience en juillet 2027 est désormais envisagée.

Derrière ce calendrier qui s'étire se joue la suite d'un dossier vieux de plus de 11 ans. Tout remonte à la perquisition du 6 février 2015 à Riverwalk, où environ Rs 220 millions en roupies et devises avaient été saisies. Le procès portait, lui, sur 23 accusations de paiements en espèces totalisant Rs 63,8 millions. Ramgoolam avait plaidé non coupable.

Le 8 juin, la Financial Crimes Division avait ordonné l'arrêt des poursuites pour abus de procédure, relevant des manquements dans l'enquête. Le DPP, qui conteste cette décision sur 14 points, a interjeté appel le 26 juin.

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Prochaine étape : le 1er octobre, pour tenter enfin de fixer le rendezvous de l'appel.

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