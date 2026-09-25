Togo: Emploi et inclusion - Un pari sur les filières agricoles

Située au nord du pays, la région des Savanes, avec Dapaong comme chef-lieu, veut tirer son épingle du jeu dans la mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route gouvernementale 2026-2031.

Pour le gouvernorat, l'un des enjeux est de mieux valoriser ses nombreuses potentialités économiques et de transformer ses atouts en opportunités d'emplois et de richesses.

Selon les autorités locales, cette ambition passera par la sélection de deux chaînes de valeur ou filières, destinées à orienter les futurs investissements et les actions de développement local. Cette démarche se veut un outil d'inclusion et de réduction du chômage et du sous-emploi, en particulier en milieu rural, dans une dynamique associant les conseils communaux et régionaux.

« Cette démarche opérationnelle est surtout guidée par la nécessité d'opérer un choix judicieux, concerté et participatif, fondé sur des critères objectifs, partagés par les différents acteurs et permettant de concentrer les efforts sur les activités à fort impact économique et social », indiquent les autorités de la région.

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Zone essentiellement agricole, les Savanes disposent d'un potentiel varié pour la production vivrière : maïs, sorgho, mil, haricot.

Plusieurs Zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP) y ont déjà été réalisées, notamment à Nano et à Mango, et le maraîchage y est également pratiqué en contre-saison.

En revanche, le sol se prête mal aux cultures de tubercules comme l'igname, le taro ou le manioc, et les cultures de rente telles que le café ou le cacao n'y trouvent pas de terrain favorable.

En matière de transformation des produits, la région pourra compter sur la mise en service prochaine de la centrale solaire de Dalwak, qui doit renforcer la disponibilité en énergie électrique et ainsi soutenir le développement de nouvelles capacités de transformation locale.