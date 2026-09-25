Afrique: Asky prépare son envol vers le long-courrier

Le transporteur panafricain Asky Airlines, basé à Lomé, vise une flotte de 30 appareils et 40 destinations d'ici cinq ans, alors qu'elle se prépare à lancer des vols intercontinentaux et à ériger un centre de maintenance aéronautique (MRO) de 100 millions de dollars dans la capitale togolaise.

C'est ce qu'a révélé le directeur général d'Asky, Esayas Woldemariam Hailu, lors d'une interview accordée en marge du salon Aviation Africa 2026 à Nairobi et relayée par le site spécialisé suisse ch-aviation.

Selon le dirigeant, Asky a réceptionné en août 2026 son 17e appareil, un Boeing 737-8, portant sa flotte à huit 737 MAX et neuf 737-800. Un 18e appareil est attendu le 19 janvier 2027, suivi d'un 19e en février, d'autres livraisons étant déjà planifiées.

Sur les cinq prochaines années, la compagnie ambitionne d'étendre son réseau vers 40 destinations, dont des liaisons intercontinentales vers Londres, Paris, Dubaï, Mumbai et Djeddah, ainsi qu'un renforcement de sa présence africaine vers Le Cap, Entebbe et Kigali.

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Pour ses opérations long-courrier, Asky prévoit d'exploiter des Boeing 787, avec deux appareils dans un premier temps, puis trois à terme.

M. Hailu a toutefois confirmé un report de ce programme, désormais attendu fin 2027 ou début 2028, en raison des coûts élevés et de la disponibilité limitée des appareils.

La compagnie compte s'appuyer sur son partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, actionnaire minoritaire, pour faciliter le financement et la location de ces avions.

Dans cette optique, Asky restructure également son hub de Lomé, avec l'introduction d'une double vague horaire incluant des arrivées et départs de nuit destinés à alimenter les futures liaisons européennes. Ce dispositif devrait être pleinement opérationnel d'ici mi-2027.

Par ailleurs, Asky et Ethiopian Airlines poursuivent leur projet commun de centre MRO à Lomé, pour lequel le gouvernement togolais a déjà alloué un terrain, tandis que Boeing a achevé son étude de faisabilité.

Cette infrastructure doit soutenir la flotte d'Asky tout en servant d'autres compagnies d'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec une mise en service pleinement opérationnelle visée pour fin 2028.