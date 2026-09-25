Sénégal: Diass - La commune remet des subventions aux acteurs du mouvement sportif

Diass — La commune de Diass a remis jeudi des subventions financières et matérielles aux Associations sportives et culturelles (ASC) et à plusieurs autres acteurs sportifs dans le cadre de son accompagnement du mouvement sportif local.

La cérémonie a notamment permis de soutenir les 55 ASC des quatre zones de la commune, ainsi que les écoles de football et le football féminin. Le handball, le basketball, les arts martiaux, le rugby et le fitness ont également bénéficié de cet appui.

Au-delà de ces subventions, le maire a invité les acteurs sportifs de la commune à revoir leurs ambitions à la hausse, notamment depuis la mise en place du stade municipal de Diass.

"Aujourd'hui, l'ambition de la commune de Diass, c'est de jouer son rôle sur l'échiquier national, en termes de compétition, en termes également de palmarès, en termes de résultats", a-t-il déclaré.

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Mamadou Ndione a insisté sur la nécessité de renforcer l'organisation, les moyens et les ressources humaines pour atteindre ces objectifs, estimant que Diass dispose déjà de compétences dans le domaine sportif.

"En termes de ressources humaines, la bonne graine est là. Le reste maintenant, c'est l'organisation et la méthode, parce que la passion est là", a-t-il soutenu.

Le maire a enfin appelé à unir les forces autour de clubs performants, tout en développant les écoles de football.

"Il faut qu'on unisse nos forces autour de clubs qui puissent être performants", a-t-il indiqué, réaffirmant l'engagement de la commune à accompagner le mouvement sportif local.