Sénégal: Le regroupement des agences onusiennes à Diamniadio au coeur des discussions entre Faye et Guterres

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu jeudi avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de la finalisation du regroupement à la nouvelle de Diamniado, dans la région de Dakar, de la trentaine d'agences onusiennes installées au Sénégal, a-t-on appris de source officielle.

"Le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce jeudi à New York avec M. António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, au moment où celui-ci achève sa mission à la tête de l'Organisation", rapporte la présidence sénégalaise.

Elle souligne dans une note rendue publique que le chef de l'État a exprimé sa gratitude au chef de l'ONU pour près d'une décennie d'efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la justice.

Le Secrétaire général a salué à son tour l'engagement du Président et du Sénégal, dont les positions restent ancrées dans le dialogue et la paix, indique la source, faisant valoir que cette confiance mutuelle se lisait à Dakar, où une trentaine d'agences onusiennes sont installées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les deux personnalités ont évoqué la finalisation de leur regroupement dans la Maison des Nations Unies de Diamniadio, construite sur les ressources propres du Sénégal", fait savoir la présidence du Sénégal.

La 3e Conférence des Nations unies sur l'eau que le Sénégal co-organise avec les Emirats arabes unis en décembre a également été au coeur des discussions, souligne-t-on

L'entretien a également été l'occasion pour Antonio Guterres de rappeler l'engagement des Nations unies à corriger les injustices héritées du passé. Il a ainsi évoqué Il a cité la place de l'Afrique au Conseil de sécurité, la réforme du système économique et financier international.

Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'a pas de son côté manqué de réaffirmer son engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Cette rencontre au sommet, tenue après la prise de parole du chef de l'Etat sénégalais au débat général de la 81e session de l'assemblée générale des Nations unies, a été précédée d'une audience avec la cheffe du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka.

Les deux personnalités ont salué les liens d'amitié et de solidarité entre le Sénégal et la RDC, et examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, a fait noter la présidence sénégalaise, indiquant que l'audience a également porté sur les questions de paix et de sécurité en Afrique.

Le président Faye a rappelé l'attachement du Sénégal à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États, à la protection des populations civiles et au règlement pacifique des différends.