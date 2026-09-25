Congo-Kinshasa: Beni - Le centre de santé de Bulongo en difficultés de fonctionnement

Le centre de santé de référence de la commune de Bulongo dans la ville de Beni au Nord-Kivu, fait face à d'importantes difficultés de fonctionnement, malgré les besoins croissants de la population qu'il dessert. Selon les responsables de cette structure sanitaire, les infrastructures disponibles restent largement insuffisantes pour répondre à la demande des patients.

Avec une capacité limitée à seulement 65 lits pour une population estimée à plus de 39 000 habitants, le centre éprouve des difficultés à assurer une prise en charge correcte des malades.

Jean-Bosco Paluku Mwiraolu, infirmier titulaire du centre de santé de référence de Bulongo, lance l'alerte :

« Nous avons au moins trois bâtiments qui ne suffisent pas. La plus grande difficulté, les services ne sont pas complets. Nous avions besoin d'un service d'urgence, étant donné que nous sommes tout le long de la route, il y a plus des accidents et on ne parvient pas à les soutenir.

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On se trouve étouffés parce qu'un centre qui a 65 lits, comment pouvez-vous imaginer que ça peut recevoir une population de 39 774 ? Par exemple, au lieu de recevoir 50 malades que vous allez prendre à charge normalement, vous allez vous retrouver avec 10 malades. Le reste maintenant, ils vont s'éparpiller. C'est-à-dire la capacité d'accueil est encore amoindrie par rapport à la population ».

Face à cette situation, les responsables plaident pour un renforcement de l'appui du gouvernement et des partenaires afin d'améliorer les infrastructures et les services de santé. Il s'agit surtout d'appuyer la construction de nouveaux bâtiments pour assurer une meilleure prise en charge médicale. « Aussi longtemps qu'il n'y a pas des bâtiments, il est difficile d'ériger un autre service qui peut aider la population », a insisté Jean-Bosco Paluku.

Les responsables sanitaires appellent les autorités compétentes à intervenir afin d'améliorer durablement l'offre des soins dans cette partie du territoire de Beni.