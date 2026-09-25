Congo-Kinshasa: A New York, Judith Suminwa exige l'application des résolutions de l'ONU sur l'Est du pays

La Première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a réclamé, mercredi 23 septembre à la tribune de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York, l'exécution immédiate des résolutions du Conseil de sécurité sur la guerre dans l'Est du pays.

Représentant le président Félix Tshisekedi, Judith Suminwa a dénoncé devant la communauté internationale l'agression rwandaise via le groupe armé AFC/M23 et le double standard dans le traitement des crises mondiales.

« Nous attendons l'exécution des résolutions »

Dénonçant l'agression de la RDC par le Rwanda sous le couvert du groupe armé AFC/M23, la cheffe du gouvernement congolais a rappelé les conséquences dramatiques de ce conflit :

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déplacements massifs de populations

violences sexuelles

recrutement d'enfants.

Face aux décalages observés dans le traitement des crises internationales, elle a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à faire appliquer ses propres décisions, faisant notamment référence à la résolution 2773.

« Nous n'attendons pas de nouveaux textes pour remplacer ceux qui ont déjà été adoptés. Nous attendons leur exécution », a-t-elle martelé.

Elle a par ailleurs affirmé que la présence des FDLR ne saurait plus servir de prétexte à une présence militaire étrangère sur le sol congolais, mettant en avant les efforts engagés par Kinshasa pour le désarmement et la démobilisation.

Réforme du Conseil de sécurité et place de l'Afrique

Plaidant pour un multilatéralisme rénové et équitable, Judith Suminwa a estimé que les institutions issues de 1945 doivent s'adapter aux réalités contemporaines.

Elle a réaffirmé la position de la RDC en faveur du Consensus d'Ezulwini et de la Déclaration de Syrte, qui réclament pour l'Afrique deux sièges permanents avec droit de veto au Conseil de sécurité, ainsi que deux sièges non permanents supplémentaires.

Minerais critiques : passer de l'extraction à l'industrialisation

Évoquant le rôle clé de la RDC dans la transition énergétique mondiale, la Première ministre a plaidé pour la transformation locale des ressources naturelles afin d'assurer une répartition plus juste des richesses.

« Nous ne voulons plus être seulement le sous-sol de l'économie mondiale ; nous entendons en devenir un atelier, un laboratoire et un partenaire souverain », a-t-elle déclaré, proposant la création d'un cadre mondial sous l'égide de l'ONU pour des chaînes de valeur résilientes et traçables des minerais critiques.

Enfin, Judith Suminwa a rappelé les défis financiers de la RDC pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030, évalués à plus de 70 milliards de dollars, tout en réaffirmant l'engagement de son gouvernement dans la préservation du bassin du Congo et la consolidation de la paix.