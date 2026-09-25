Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Les États-Unis annoncent une aide supplémentaire de 267 millions USD

Les États-Unis ont annoncé, mardi 23 septembre, une aide humanitaire et sanitaire directe supplémentaire de 267 millions de dollars pour soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.

Cette annonce a été faite en marge de la Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York.

Domaines d'intervention

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Selon le Département d'État américain, cette nouvelle aide d'urgence permettra de renforcer la lutte contre l'épidémie à travers :

la mise en place de nouvelles unités de traitement Ebola

le déploiement d'équipes supplémentaires chargées des inhumations dignes et sécurisées

l'acquisition d'équipements de protection individuelle

le renforcement de la surveillance

la fourniture de produits de santé essentiels

le traçage des contacts.

Washington affirme demeurer le principal fournisseur d'aide sanitaire et humanitaire dans la riposte à cette épidémie. À ce jour, le gouvernement américain indique avoir débloqué 887 millions de dollars d'aide directe pour lutter contre Ebola, dont plus de 780 millions de dollars provenant du Département d'État.

Un plan d'intervention activé dès le début de l'épidémie

Les autorités américaines précisent que cette enveloppe supplémentaire de 267 millions de dollars leur permet de respecter l'engagement pris lors du Sommet des dirigeants du G7 de fournir jusqu'à 500 millions de dollars additionnels pour la riposte à Ebola.

Le Département d'État, en coordination avec les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et en partenariat avec les gouvernements de la RDC, de l'Ouganda et d'autres pays de la région, poursuit sa réponse à l'épidémie.

Selon la même source, dès les premiers signalements de cas d'Ebola en RDC en mai 2026, les États-Unis ont activé un plan d'intervention et mobilisé une aide internationale pour une réponse immédiate.

Appel aux autres pays

Grâce aux financements du Département d'État, les acteurs humanitaires ont notamment acheminé 292 tonnes de matériel dans les zones affectées, soutenu 8,6 millions de dépistages de santé dans les pays à risque, distribué 184 000 équipements de prévention et contribué à la mise en service de 23 centres spécialisés de traitement d'Ebola.

Le financement américain a également permis de soutenir 235 établissements de santé dans les zones touchées et d'appuyer les efforts des pays concernés pour contenir l'épidémie à sa source.

Les autorités américaines appellent enfin les autres pays disposant de capacités financières à accroître leur contribution afin de répondre à l'urgence de la situation.