Congo-Kinshasa: Beni - Deux morts et des blessés dans une altercation entre la police et des jeunes au cimetière de Rwangoma

Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées jeudi 24 septembre lors d'incidents survenus dans le quartier Rwangoma, dans la ville de Beni (Nord-Kivu). Le drame est survenu pendant l'enterrement d'une victime de la maladie à virus Ebola, quand un groupe de jeunes a tenté d'ouvrir le cercueil pour voir le corps avant l'inhumation, selon les autorités.

Ces dernières parlent de violation flagrante des procédures d'enterrement digne et sécurisé mises en place dans le cadre de la riposte contre l'épidémie.

La police a alors procédé à des tirs de sommation pour disperser la foule. Dans cette confusion, une jeune fille atteinte par balle est décédée sur place, tandis qu'une autre victime a succombé à ses blessures dans une structure sanitaire de la ville.

Les autorités locales appellent la population, particulièrement les jeunes, à respecter les mesures relatives aux enterrements dignes et sécurisés afin de prévenir tout risque de propagation de la maladie à virus Ebola.