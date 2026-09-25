Congo-Kinshasa: Lancement de l'opération « Lisu Pro » de contrôle de viabilité des salles de fêtes et autres lieux publics

Après l'incendie meurtrier de la salle des fêtes Panacée, à Lingwala, qui a coûté la vie à une dizaine de personnes, la sécurité des espaces accueillant du public est désormais au centre des préoccupations des autorités à Kinshasa. Pour répondre à cet enjeu, la Direction générale de la protection civile (DGPC) a lancé, jeudi 24 septembre, une opération de contrôle baptisée « Lisu Pro ».

Présentée par le directeur général de la DGPC, Joseph Nkinzo, cette initiative prévoit le déploiement de 24 équipes dans les 24 communes de la capitale. L'objectif est de vérifier les conditions de sécurité dans les établissements qui accueillent régulièrement un grand nombre de personnes.

Espaces publics ciblés

Les salles des fêtes, les lieux de culte, les écoles, les hôtels, les bars, les boîtes de nuit ainsi que d'autres espaces de loisirs figurent parmi les principales cibles de cette opération.

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Dès son lancement, « Lisu Pro » entre dans une phase de contrôle continu à travers l'ensemble de la ville de Kinshasa. Selon la DGPC, l'opération sera progressivement étendue aux autres provinces du pays.

Sur le terrain, les équipes de la Protection civile auront pour mission d'évaluer les dispositifs de sécurité et de protection du public dans les établissements concernés. Elles devront notamment identifier les situations susceptibles de mettre en danger les usagers, en particulier dans les lieux à forte affluence.

Cette opération intervient moins de trois semaines après l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre à la salle des fêtes Panacée, à Lingwala, alors qu'une réception de mariage y était organisée. Au lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur avait appelé les responsables des salles des fêtes à respecter les normes de sécurité en vigueur.

Les équipes de contrôle seront chargées de relever les éventuelles irrégularités constatées sur le terrain et de transmettre leurs rapports aux autorités compétentes, qui décideront des mesures à prendre en fonction des manquements observés.

Prévenir les drames

Au-delà des contrôles, la DGPC entend également mettre l'accent sur la prévention. Joseph Nkinzo affirme que l'institution souhaite sensibiliser aussi bien les gestionnaires d'établissements que la population aux risques liés aux lieux de rassemblement.

Parmi les actions annoncées figure notamment la vulgarisation de gestes simples de prévention, comme l'utilisation des extincteurs. L'objectif est d'aider les citoyens à mieux réagir en cas de départ de feu ou face à toute autre situation d'urgence.

À travers l'opération « Lisu Pro », la Direction générale de la protection civile veut ainsi renforcer à la fois le contrôle des conditions de sécurité dans les établissements recevant du public et la culture de prévention au sein de la population.