Gabon: Patience Dabany : A plus de 80 ans, une « Dernière Danse » sans intention de quitter la scène

À plus de 80 ans et après six décennies de musique, Patience Dabany revient avec « Dernière Danse », un projet qui revisite son répertoire tout en proposant de nouvelles compositions. L’artiste gabonaise, ancienne première dame devenue l’une des figures de la musique de son pays, prépare également son retour sur scène, le 7 novembre à Libreville. Et malgré le titre de son album, elle assure ne pas avoir l’intention de tirer sa révérence.

« Dernière Danse ». Le titre pourrait sonner comme un adieu. Pour Patience Dabany, il n’en est rien.

À plus de 80 ans, la chanteuse gabonaise revient sur le devant de la scène avec un projet qui traverse plusieurs décennies de sa carrière et doit la conduire, le 7 novembre 2026, au Palais des Congrès de Libreville.

Le titre éponyme de l’album, dévoilé le 18 septembre, accompagne un projet particulièrement imposant : 80 chansons, dont 60 morceaux puisés dans son répertoire et 20 nouvelles compositions, selon Africa Radio et Afriquinfos.

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Une manière de revisiter un parcours singulier, au croisement de la musique et de l’histoire politique du Gabon.

De Brazzaville à Libreville, la musique dès l’enfance

Née Marie-Joséphine Kama le 22 janvier 1941 à Brazzaville, alors en Afrique équatoriale française, Patience Dabany est issue d’une famille batéké originaire du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon.

La musique entre très tôt dans sa vie. Sa mère chante, son père joue de l’accordéon et son frère de la guitare. Enfant, elle rejoint la chorale de son église à Brazzaville et se familiarise avec les chants traditionnels qui influenceront plus tard son univers musical.

Son destin prend une autre dimension lorsqu’elle rencontre, en 1958, Albert-Bernard Bongo, qu’elle épouse l’année suivante.

Lorsque celui-ci accède à la présidence du Gabon en 1967, avant de prendre le nom d’Omar Bongo, Marie-Joséphine Kama devient première dame.

Elle occupera cette position pendant vingt ans.

Première dame, mais toujours chanteuse

La fonction politique ne fait pas disparaître la musique.

Pendant ses années au palais présidentiel, elle continue de chanter et participe notamment à Kounabeli, formation musicale liée au Parti démocratique gabonais, dont elle assure le chant principal.

Cette période installe une singularité qui accompagnera durablement son parcours : Patience Dabany n’a jamais été seulement une artiste, pas plus qu’elle n’a été seulement une ancienne première dame.

Sa trajectoire se construit entre ces deux univers, avec tout ce que cette proximité avec le pouvoir peut représenter dans l’histoire politique et culturelle du Gabon.

Mais c’est après son divorce avec Omar Bongo, en 1987, que sa carrière artistique prend véritablement une nouvelle direction.

Marie-Joséphine Kama devient Patience Dabany

Après son divorce, elle quitte le Gabon, séjourne en Europe puis aux États-Unis et choisit de se consacrer pleinement à la musique.

Marie-Joséphine Kama adopte alors le nom sous lequel le public la connaît aujourd’hui : Patience Dabany.

En 1987, elle sort Associé II, qui comprend notamment le titre « Associé ». Suivront plusieurs albums, dont Chéri ton disque est rayé et Nouvelle Attitude, publié en 1997.

Ce dernier marque une étape importante de sa carrière et accompagne son retour à Libreville.

En 2001 paraît Article 106, puis Obomiyia trois ans plus tard. Ce projet, auquel participe Quincy Jones, contribue à élargir son audience internationale. Elle se produit notamment en Europe aux côtés de James Brown.

Son univers musical se nourrit de plusieurs influences, notamment des traditions batéké et de la rumba congolaise, auxquelles s'ajoutent des sonorités plus contemporaines.

Patience Dabany ne se limite pas non plus à l’interprétation. Elle investit dans la production et ouvre des studios d’enregistrement à Los Angeles et à Libreville. Elle accompagne également plusieurs artistes gabonais, parmi lesquels Oliver N’Goma et sa nièce Angèle Assélé.

« Dernière Danse », mais pas des adieux

Après plusieurs années de relative discrétion musicale, Patience Dabany annonce en juin 2026 la préparation de Dernière Danse.

Le choix du titre suscite immédiatement une interrogation : l’artiste prépare-t-elle ses adieux ?

Interrogée par TV5MONDE, elle écarte cette interprétation. Tant que sa voix le lui permettra, assure-t-elle, elle entend continuer à chanter et à monter sur scène.

Le titre apparaît ainsi davantage comme un regard porté sur le chemin parcouru que comme l’annonce d’une retraite.

Avec 60 chansons issues de son répertoire et 20 compositions inédites, le projet fonctionne à la fois comme une rétrospective et comme l’affirmation d’une carrière qui se poursuit.

Libreville pour célébrer six décennies de musique

Cette volonté de rester sur scène doit prendre une forme concrète le 7 novembre prochain au Palais des Congrès de Libreville.

Avant ce rendez-vous, Dernière Danse doit également être présenté à Franceville, dans le Haut-Ogooué, région dont est originaire sa famille.

Le retour dans cette partie du Gabon ajoute une dimension personnelle à un projet largement construit autour de la mémoire et de la transmission.

Plus de six décennies séparent aujourd’hui la jeune Marie-Joséphine Kama qui chantait dans une chorale de Brazzaville de Patience Dabany, figure de la musique gabonaise.

Entre les deux, il y aura eu le palais présidentiel, l’exil, les studios de Los Angeles, les scènes internationales, les collaborations et plusieurs générations d’artistes.

À plus de 80 ans, Patience Dabany semble désormais vouloir regarder cette histoire dans le rétroviseur sans pour autant s’y enfermer.

Dernière Danse raconte peut-être la fin d’un cycle. Mais, à l’entendre, certainement pas celle de la musique.