Sénégal: À New York, Bassirou Diomaye Faye défend ses choix face aux fractures politiques et au défi de la dette

À New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le Président sénégalais SEM Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé ce 24 septembre sur les principaux dossiers de l’heure. Réforme de l’ONU, candidature de Macky Sall, dette et FMI, tensions politiques au Sénégal, migration et sécurité régionale ont notamment été au cœur de son entretien avec RFI et France 24.

Un plaidoyer pour une réforme de l’ONU

Interrogé sur l’efficacité d’une Organisation des Nations unies régulièrement critiquée pour son impuissance face aux crises internationales, Bassirou Diomaye Faye a défendu le maintien de l’institution, tout en appelant à sa réforme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le président sénégalais, l’ONU conserve toute sa pertinence au regard de sa mission originelle, née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour préserver la paix et éviter un nouveau conflit de grande ampleur. Il estime toutefois nécessaire de renforcer le multilatéralisme face à la montée des initiatives bilatérales.

Le chef de l’État a également réaffirmé son soutien à l’attribution d’un siège permanent à l’Afrique au Conseil de sécurité. Selon lui, la représentation du continent doit évoluer pour tenir compte notamment de son poids démographique, avec une population qui pourrait atteindre 2,5 milliards d’habitants à l’horizon 2050.

Macky Sall, une candidature toujours jugée crédible

Bassirou Diomaye Faye a également défendu la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, en remplacement d’António Guterres, dont le mandat s’achève le 31 décembre.

Alors que certains observateurs estiment les chances de l’ancien président sénégalais limitées, le chef de l’État assure que « les jeux restent ouverts ». Il souligne que les décisions déterminantes dépendront notamment des membres permanents du Conseil de sécurité, dont les positions ne sont pas encore arrêtées.

Le président Faye justifie par ailleurs son soutien par le profil de Macky Sall, qu’il considère comme susceptible de porter les revendications africaines en faveur d’une réforme de l’architecture financière internationale, notamment sur la question de la dette.

Dette : Dakar mise sur une accélération des négociations

La situation financière du Sénégal a occupé une place importante dans l’entretien.

Le Sénégal et les services du Fonds monétaire international sont parvenus, le 1er septembre, à un accord au niveau des services sur les principales politiques économiques susceptibles de soutenir un nouveau programme de 36 mois au titre de la Facilité élargie de crédit, pour un montant d’environ 2,2 milliards de dollars.

Cet accord n’est toutefois pas encore définitif. Il reste soumis à l’approbation de la direction et du Conseil d’administration du FMI et nécessite notamment des mesures correctrices liées au dossier des déclarations erronées sur les finances publiques ainsi que des assurances de financement des partenaires du Sénégal.

Le programme vise notamment à rétablir la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en renforçant les dépenses sociales et en soutenant la croissance.

Les autorités sénégalaises ont par ailleurs annoncé leur intention de solliciter un traitement de la dette. Bassirou Diomaye Faye souhaite que les discussions avec les partenaires et créanciers puissent avancer rapidement afin de restaurer les marges de manœuvre financières du pays.

Le pouvoir d’achat des ménages vulnérables au cœur des priorités

Interrogé sur les conséquences sociales des mesures associées au programme du FMI, notamment la réduction annoncée des subventions à l’énergie, Bassirou Diomaye Faye a rejeté l’idée d’une politique d’austérité faisant peser l’essentiel de l’effort sur les populations les plus fragiles.

Il a notamment cité les bourses de sécurité familiale, dont l’enveloppe doit passer de 35 milliards de francs CFA à 70 milliards en 2026, puis à 140 milliards en 2027. Le registre national des bénéficiaires doit également passer d’environ 500 000 à un million de personnes, selon le président.

Il a aussi mis en avant les recrutements annoncés dans l’éducation et la santé ainsi que les investissements réalisés dans ces secteurs pour défendre l’idée d’une politique qui ne se limiterait pas à la réduction des dépenses publiques.

Entre le pouvoir et le PASTEF, les tensions persistent

L’entretien a également porté sur les tensions politiques autour de la loi de finances et des relations entre le président et son ancien parti, le PASTEF, qui dispose d’une large majorité à l’Assemblée nationale.

Alors que certains responsables du parti présidentiel lui reprochent de s’être rapproché du FMI, Bassirou Diomaye Faye a rejeté les accusations de « trahison ». Il a rappelé que son principal engagement demeurait le serment prêté devant le peuple sénégalais lors de son investiture, le 2 avril 2024.

Concernant la rupture avec Ousmane Sonko, son ancien Premier ministre, le président a également écarté tout lien direct avec les discussions engagées avec le FMI. Il a évoqué des « divergences persistantes » et une rupture de confiance ayant conduit à la nomination d’un nouveau chef du gouvernement.

Une dissolution de l’Assemblée toujours possible

La perspective d’une dissolution de l’Assemblée nationale à partir du 2 décembre a également été évoquée. Bassirou Diomaye Faye n’a pas exclu cette possibilité, rappelant qu’il s’agit d’une prérogative prévue par la Constitution, mais il a assuré qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Le président a également appelé à privilégier le dialogue et la concertation entre les institutions, estimant qu’aucun blocage institutionnel ne devrait être insurmontable.

Concernant les élections locales, dont la date du 17 janvier avait été évoquée, il a souligné que la Cour suprême avait estimé, à la suite de deux saisines, que le scrutin pouvait être organisé jusqu’à la fin de 2027. Le chef de l’État a ainsi insisté sur la nécessité, selon lui, de ne pas faire du calendrier électoral une priorité alors que les négociations financières avec les partenaires internationaux restent en cours.

Souveraineté, migration et Jeux olympiques de la jeunesse

Interrogé sur les critiques internationales visant la loi promulguée le 31 mars sur l’homosexualité, Bassirou Diomaye Faye a défendu le principe de souveraineté des États en matière législative. Il a estimé que le Sénégal devait bénéficier du même respect que celui qu’il accorde aux choix législatifs d’autres pays.

Sur la migration, le président a rejeté l’idée que le Sénégal puisse devenir le « sous-traitant » d’une politique européenne de contrôle des flux migratoires. Il a rappelé que Dakar avait refusé d’accueillir certains migrants refoulés d’autres pays et a présenté la prise en charge des personnes secourues en mer comme une mesure destinée à protéger leur vie et à lutter contre les réseaux de passeurs.

À quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le chef de l’État s’est également voulu rassurant. Il a affirmé que les infrastructures étaient prêtes et que les autorités poursuivaient les préparatifs sécuritaires. Ces Jeux constitueront une première pour le continent africain.

Face à la menace terroriste, Dakar renforce sa coopération régionale

La situation sécuritaire au Sahel constitue également une préoccupation majeure pour Dakar. Bassirou Diomaye Faye a reconnu que l’instabilité au Mali, pays voisin du Sénégal, avait des répercussions directes sur la sécurité du pays.

« Le terrorisme n’a pas de frontière », a-t-il rappelé, évoquant notamment le renforcement des échanges de renseignements et les patrouilles communes avec certains pays de la région. Le Sénégal entend maintenir sa vigilance, notamment à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse.

CEDEAO : le Sénégal veut maintenir le dialogue avec l’AES

Enfin, le président sénégalais, qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO, a réaffirmé sa volonté de maintenir le dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont quitté l’organisation régionale pour former la Confédération des États du Sahel.

Après une première visite au Mali, Bassirou Diomaye Faye s’est dit disposé à se rendre dans les deux autres pays selon les besoins et les disponibilités. Il a également confirmé la désignation de l’ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté comme négociateur spécial.

L’objectif affiché par Dakar est de préserver les conditions d’une coexistence entre les deux ensembles régionaux, notamment en matière de libre circulation des personnes et des biens et de commerce. Pour le président sénégalais, le dialogue doit rester ouvert, quels que soient les choix d’organisation opérés par les différents États de la région.