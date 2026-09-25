Sénégal: Quand l'Etat dépasse les partis - Le geste de Diomaye Faye à l'ONU

Dr Papa Demba Thiam, Economiste International, Expert en Developpement Industriel Intégré par des Chaines de Valeurs

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Il existe des moments où la diplomatie cesse d’être seulement une affaire de négociations discrètes pour devenir l’expression publique d’une vision de l’État.

À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le président Bassirou Diomaye Faye vient d’en donner une illustration remarquable.

Il aurait pu limiter son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies à une diplomatie de couloir : rencontres bilatérales, conversations avec les grandes puissances, mobilisation discrète des réseaux diplomatiques.

Il a choisi d’aller plus loin.

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Devant le monde, depuis la tribune des Nations unies, il a publiquement porté la candidature de son prédécesseur.

La portée du geste mérite d’être soulignée précisément parce que Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall n’appartiennent pas à la même famille politique et que leurs camps ont connu des affrontements profonds.

On peut être adversaires dans la compétition politique nationale et reconnaître qu’au-delà des partis existe une continuité de l’État et, au-delà de cette continuité, des intérêts qui engagent le pays et le continent.

C’est peut-être là l’un des enseignements les plus importants de cette séquence.

Car la candidature de Macky Sall intervient également à un moment particulier de l’histoire africaine.

L’Afrique du XXIᵉ siècle ne demande plus seulement à être davantage représentée dans les institutions internationales. Sa démographie, ses ressources, ses marchés, ses besoins d’infrastructures, sa position dans les chaînes de valeur mondiales et son potentiel de transformation productive en font progressivement un acteur incontournable des grands équilibres économiques, industriels, énergétiques et géopolitiques du siècle.

La question n’est donc plus seulement de savoir quelle place le monde voudra accorder à l’Afrique.

Elle est aussi de savoir comment l’Afrique contribuera elle-même à redéfinir le monde.

C’est dans cet environnement que doit être appréciée toute candidature africaine à la direction des Nations unies.

L’ONU reste l’institution de la paix, de la sécurité internationale et des droits humains. Mais les crises contemporaines montrent chaque jour davantage que la paix durable ne peut être séparée du développement, que la sécurité ne peut être durablement dissociée de la création d’opportunités et que la dignité des nations suppose aussi leur capacité à participer à la production de la prospérité mondiale.

Le prochain Secrétaire général devra donc continuer d’être le premier diplomate du monde. Mais il devra aussi comprendre les transformations économiques, productives, technologiques et géopolitiques qui redessinent ce monde.

Dans ce contexte, la capacité à parler à tous, à écouter des intérêts divergents et à construire des ponts entre États devient une qualité essentielle de la fonction.

C’est précisément sur ce terrain que le président Bassirou Diomaye Faye a choisi de présenter la candidature de Macky Sall devant l’Assemblée générale.

Les États membres apprécieront souverainement les différentes candidatures et décideront, selon les procédures des Nations unies, de celle qui leur paraît répondre aux exigences du moment.

Mais quelque chose mérite déjà d’être salué.

À New York, un président africain n’a pas demandé au monde de regarder son prédécesseur à travers le prisme des rivalités politiques nationales.

Il lui a demandé de considérer ce que son expérience pourrait apporter aux Nations unies.

Et ce faisant, Bassirou Diomaye Faye a peut-être envoyé un message qui dépasse largement les deux hommes : lorsque l’intérêt supérieur d’un pays et la place de l’Afrique dans le monde sont en jeu, l’État doit pouvoir devenir plus grand que les partis.

C’est aussi ainsi que se construit une diplomatie de maturité.