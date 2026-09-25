Ile Maurice: Un propriétaire reconnaît un appareil de son véhicule saisi en vente sur Facebook

Une découverte faite sur Facebook Marketplace soulève des interrogations autour de la sécurité des véhicules immobilisés dans l'enceinte de la Financial Crimes Commission (FCC), à Réduit.

Un habitant de Stanley, âgé de 22 ans, affirme avoir reconnu dans une annonce un appareil qui se trouvait dans sa voiture, saisie et retenue depuis février. Cette découverte intervient alors que plusieurs équipements auraient récemment disparu de véhicules sous contrôle de la FCC.

L'affaire remonte à février, lorsque les autorités avaient effectué une descente au domicile de la famille du jeune homme. Son père et son frère avaient été arrêtés après la découverte d'une somme d'argent suspecte. Le jeune homme précise qu'il n'est pas concerné par l'affaire impliquant son père et qu'aucune accusation liée à celle-ci ne pèse sur lui. Plusieurs véhicules appartenant aux membres de cette famille, qui vivent dans la même cour, avaient également été saisis.

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Il explique que sa voiture avait été achetée avec des économies constituées par sa compagne et lui, et l'apport d'un proche. Le jeune homme affirme travailler depuis très jeune et avoir l'habitude d'acheter des véhicules, de les remettre en état puis de les revendre. Au moment de la saisie, il dit avoir déjà trouvé un acheteur pour cette voiture.

Quelques semaines après la saisie, il avait été appelé à fournir sa version concernant le véhicule et les circonstances de son acquisition. Selon lui, un officier lui aurait alors indiqué que sa voiture lui serait restituée une fois l'enquête terminée et que, d'ici-là, elle resterait en sécurité. Il affirme avoir pu revoir le véhicule après sa saisie et avoir constaté que ses équipements étaient toujours à l'intérieur.

Mais mercredi, plusieurs mois plus tard, le jeune homme naviguait sur Facebook Marketplace lorsque son attention est attirée par un appareil proposé à la vente. En examinant les photographies, il affirme reconnaître un équipement qui se trouvait auparavant dans sa voiture. Il assure pouvoir l'identifier en raison d'une modification qu'il avait lui-même effectuée. «Mo kone pou mwa sa, parski mwa ki ti trafik laparey-la.»

De nombreux dispositifs de surveillance

Il contacte alors le vendeur, qui résiderait dans la même localité, avant de le rencontrer. Selon le récit du jeune homme, le vendeur lui aurait expliqué avoir obtenu l'appareil après un accident impliquant une autre personne. Cette dernière lui aurait laissé l'équipement et lui aurait demandé de le revendre plutôt que de poursuivre l'affaire.

Cette découverte intervient alors qu'un cas de vol concernant des véhicules retenus dans l'enceinte de la FCC a été rapporté à la police. Selon les informations consignées, les faits se seraient produits entre le 19 septembre à 13 heures et le 23 septembre à 11 h 30.

Plusieurs radios et haut-parleurs auraient disparu de neuf véhicules placés sous clé. Huit d'entre eux auraient été forcés et endommagés. Parmi les véhicules concernés figurent des BMW, un Mazda BT-50, un Toyota Hilux, une Audi, une Suzuki, un Toyota RAV4 et une Toyota Corolla Axio.

La valeur des équipements emportés et celle des dégâts n'avaient pas encore été estimées au moment du signalement. Les lieux disposent de caméras de surveillance et bénéficient également d'un service de sécurité ainsi que d'une présence policière 24 heures sur 24. Aucun suspect n'avait encore été identifié.

La FCC a précisé le statut des véhicules concernés : ils ne sont pas destinés à être vendus aux enchères, mais font l'objet d'un Criminal Attachment Order, soit une mesure judiciaire maintenant ces biens sous contrôle dans le cadre de procédures pénales en cours.

Un précédent de même type en juillet Ce nouvel épisode intervient quelques mois seulement après un autre cas de disparition d'équipements sur le parking de la FCC. En juillet, une enquête avait été ouverte après la disparition d'un système audio et de neuf batteries provenant de six véhicules saisis. Les faits se seraient produits entre le 17 juillet à la mi-journée et le 20 juillet au matin.

Le préjudice avait été estimé à environ Rs 33 500. Les équipements concernés ne comportaient toutefois pas de caractéristiques permettant une identification précise. À ce stade, rien ne permet d'établir un lien entre cet épisode et les faits rapportés en septembre.

Jeudi, après avoir repéré l'appareil sur Facebook Marketplace, le jeune homme s'est rendu dans les locaux de la FCC afin de vérifier l'état de son véhicule et ce qui se trouvait encore à l'intérieur. Cela n'a pas été possible mais il affirme qu'un officier lui a toutefois demandé de repasser. Selon les informations obtenues au niveau de la FCC, le cas a été référé à la Criminal Investigation Division de Moka.

L'enquête devra désormais déter miner dans quelles circonstances les équipements ont pu disparaître de véhicules immobilisés dans l'enceinte de la FCC et retracer leur parcours.

Les enquêteurs devront également établir si l'appareil repéré sur Facebook Marketplace est effectivement celui qui se trouvait dans la voiture du jeune homme et, le cas échéant, comment celui-ci s'est retrouvé proposé à la vente.