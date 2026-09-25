Ile Maurice: Le quota mauricien vers les États-Unis porté à 13 723 tonnes

Le quota de sucre de canne brut que Maurice pourra expédier aux États-Unis sera de 13 723 tonnes pour l'exercice fiscal américain 2027. Ce volume est supérieur à celui accordé au pays ces dernières années, dans le cadre du contingent tarifaire de l'Organisation mondiale du commerce.

Cette augmentation fait suite à l'attribution de 813 tonnes supplémentaires par l'Office of the U.S. Trade Representative, annoncée mercredi. Cette quantité vient s'ajouter aux 12 910 tonnes déjà allouées à Maurice en juillet, portant le total à 13 723 tonnes pour l'exercice qui débutera le 1er octobre 2026.

Le nouveau volume dépasse ainsi le niveau de 12 910 tonnes accordé ces dernières années. Maurice avait reçu cette allocation pour les exercices fiscaux 2023 et 2024, tandis que le quota de l'exercice 2026 reposait également sur ce même niveau. Avec les 813 tonnes supplémentaires, l'allocation pour 2027 est supérieure de 6,3 %.

Contacté à ce sujet, Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la pêche et de l'économie bleue, qualifie cette réallocation de «tout à fait normale». Il estime qu'elle permet à Maurice de maintenir ses débouchés sur le marché américain, notamment pour le «special sugar».

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«C'est une bonne chose pour Maurice. J'aurais souhaité que le quota augmente davantage, mais cette allocation reste correcte», affirme-t-il. Le ministre précise par ailleurs que les revenus générés seront répartis entre les différentes parties prenantes du secteur.