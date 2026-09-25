Ile Maurice: La détention de Gulshan Govind suspendue au «reasonable suspicion»

À Bambous, le dossier Gulshan Govind entre dans une phase d'attente. Après la poursuite lundi, la défense a livré hier sa réplique. Au centre de cette bataille : une question aussi simple en apparence que lourde de conséquences - les éléments réunis par la police suffisentils réellement à faire naître un «reasonable suspicion» contre le suspect ? La réponse du magistrat Irfaan Mittoo est attendue le 8 octobre.

Me Rouben Mooroongapillay a consacré ses soumissions à cette ligne de fracture. Pour la défense, les éléments actuellement disponibles ne permettent pas de tracer un lien suffisamment concret entre Gulshan Govind et le complot présumé autour des 155,7 kg de cannabis saisis à La Réunion, cargaison estimée à environ Rs 233,5 millions.

La poursuite avait, lundi, défendu une approche différente. Pour Me Dzedhaan Bhatoo, le seuil applicable à ce stade de la procédure n'est pas celui d'un procès. La cour n'a pas à déterminer si les éléments réunis permettraient déjà d'établir la culpabilité de Gulshan Govind. Il lui appartient plutôt de rechercher si les informations recueillies sont suffisamment sérieuses pour justifier le maintien de l'accusation provisoire.

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Dans cette démonstration, plusieurs pièces ont été mises en avant : des images de vidéosurveillance, des informations communiquées par les autorités de La Réunion, les déplacements attribués à Gulshan Govind le 25 juillet, mais également des éléments issus des perquisitions et des analyses effectuées sur certains véhicules.

La défense a entrepris de fragiliser cette construction. Me Mooroongapillay a contesté la portée des éléments présentés comme fondant le soupçon et soulevé des questions sur le contenu du dossier d'enquête. Les réponses fournies par les enquêteurs lors des précédentes audiences ont également été passées au crible.

Cette bataille prolonge un débat déjà nourri devant le magistrat. La défense avait tenté d'obtenir la production de documents relatifs au mandat de perquisition et à d'autres procédures afin de mettre en lumière des contradictions alléguées dans les versions policières. Dans son ruling du 17 septembre, Irfaan Mittoo avait refusé cette démarche, estimant que ces éléments n'étaient pas pertinents, à ce stade, pour déterminer l'existence d'un reasonable suspicion. Les questions de crédibilité des enquêteurs, avait-il indiqué, pourront être examinées au procès.

Hier, les arguments des deux camps étant désormais déposés, le dossier est entre les mains du magistrat. Gulshan Govind demeure en détention. Le 8 octobre, il ne s'agira pas encore de juger le fond de l'affaire, mais de déterminer si le soupçon qui soutient aujourd'hui le complot est suffisamment étayé pour continuer à produire ses effets.