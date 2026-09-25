Ile Maurice: L'enquête relancée à Madagascar près de neuf ans après le drame

Le dossier entourant la mort de Dilan Eléonore (photo) connaît un nouveau développement à Madagascar. Près de neuf ans après le décès du jeune Mauricien à Antsirabe, les autorités malgaches ont rouvert l'enquête sur les circonstances de sa mort. L'information a été communiquée à son père, Elvis Eléonore, par le bureau de l'Attorney General dans une correspondance datée du 16 septembre.

Cette nouvelle phase intervient après plusieurs années de procédures et d'investigations menées entre Maurice et Madagascar. Elle devrait permettre aux autorités malgaches de réexaminer certains éléments du dossier et, le cas échéant, de procéder à de nouveaux actes d'enquête.

Dilan Eléonore avait 23 ans lorsqu'il est décédé à Antsirabe en novembre 2017. À la suite du rapatriement de sa dépouille à Maurice, des examens médico-légaux avaient révélé plusieurs blessures. Ces constatations avaient conduit à l'ouverture d'investigations sur les circonstances du décès.

L'affaire avait alors donné lieu à une coopération entre les autorités des deux pays. Des enquêteurs mauriciens s'étaient rendus dans la Grande île dans le cadre de leurs investigations.

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Plusieurs développements judiciaires sont ensuite intervenus au fil des années. En 2023, il avait été rapporté qu'une commission rogatoire avait été exécutée dans cette affaire. Des poursuites concernant 11 personnes, parmi lesquelles trois ressortissants mauriciens, avaient également été évoquées. En 2024, l'instruction menée à Madagascar avait, selon les informations rapportées à l'époque, été close avant que le dossier ne soit transmis aux instances judiciaires compétentes pour la suite des procédures.

Nouvelles procédures à préciser

La réouverture de l'enquête constitue ainsi une nouvelle étape dans un dossier vieux de près de neuf ans.

Les contours de cette reprise des investigations restent toutefois à préciser. Il s'agira de déterminer quels éléments seront réexaminés, si de nouvelles auditions seront effectuées et quelles autres démarches pourraient être entreprises par les autorités malgaches.