Angola: Un diplomate qualifie l'admission du pays à l'ONU de moment d'affirmation de sa souveraineté

New York (Envoyé spécial) — L'admission de l'Angola à l'ONU, le 1er décembre 1976, a marqué un moment décisif pour l'affirmation internationale de la souveraineté de l'État angolais et sa pleine intégration au concert des nations.

C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, en s'adressant à la presse angolaise ce mardi à New York, lors du lancement des célébrations du 50e anniversaire de l'entrée du pays à l'ONU, intervenue un peu plus d'un an après la proclamation de l'indépendance nationale.

Selon le diplomate, au cours de ces cinq décennies, l'Angola a évolué d'un État nouvellement indépendant, soucieux de consolider son indépendance et sa souveraineté, vers un pays qui participe activement au système multilatéral et cherche à contribuer à la paix, à la stabilité, au dialogue et au développement, en particulier en Afrique.

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Il a souligné la présence de l'Angola au Conseil de sécurité durant les périodes 2002-2003 et 2015-2016, période durant laquelle le pays a « mis à profit son expérience en tant qu'État ayant traversé un conflit et ayant su créer un climat d'unité nationale et de stabilité ; une expérience qu'il continue de partager, notamment en Afrique, en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits ».

Le diplomate a mis en exergue le rôle très actif de l'Angola dans les questions de développement, cherchant à favoriser les réformes nécessaires de la gouvernance mondiale afin que les pays, en particulier ceux du Sud global, puissent accéder à des financements à des conditions plus abordables pour promouvoir leur développement, et que la question de la dette puisse être réexaminée.

Il a également souligné la présence de l'Angola au Conseil des droits de l'homme ainsi que sa participation active aux questions liées au changement climatique, dont les effets se font sentir principalement dans le sud du pays, notamment à travers la sécheresse.

Lors de sa rencontre avec les journalistes, l'ambassadeur a plaidé en faveur d'une réforme des Nations unies, et plus particulièrement du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique puisse y compter des membres permanents.

Concernant un éventuel retour de l'Angola au Conseil de sécurité, il a souligné qu'au vu de son parcours et de son expérience, de ses responsabilités à l'échelle du continent ainsi que de son action en matière de prévention, de gestion et de médiation des conflits, le pays se doit d'assurer une présence périodique au sein de cet organe.

« Nous oeuvrons dans ce sens, en tenant compte du système de rotation en vigueur sur le continent », a-t-il précisé.

S'agissant de l'élection du prochain secrétaire général, il a indiqué que le candidat devait être profondément attaché à la Charte des Nations unies, au multilatéralisme et au droit international, comprendre les positions de l'Afrique -- notamment sur la réforme du Conseil de sécurité -- et être attentif aux enjeux de développement concernant les pays du Sud.

Quant aux célébrations marquant les 50 ans de la présence de l'Angola à l'ONU, il a affirmé que l'objectif était de retracer le chemin parcouru, de saluer la contribution des différentes générations de diplomates angolais et, surtout, de se tourner vers l'avenir de la présence de l'Angola au sein de l'organisation.

« Ces célébrations seront également l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Angola envers la Charte des Nations unies, le droit international, le multilatéralisme, le règlement pacifique des conflits et la coopération entre les États », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le message guidant ces activités consisterait à célébrer le passé, à valoriser le parcours accompli et à se projeter vers les 50 prochaines années de la présence de l'Angola au sein du système multilatéral.

L'ambassadeur a souligné que le programme a été conçu autour de cinq objectifs principaux : célébrer les 50 ans de la présence de l'Angola aux Nations Unies, mettre en valeur le parcours diplomatique du pays ainsi que sa contribution à la paix et à la stabilité, et réaffirmer son attachement aux principes de la Charte des Nations Unies.

Un autre axe consiste à présenter la vision de l'Angola concernant l'avenir du multilatéralisme et de la gouvernance internationale, tout en renforçant la visibilité du pays sur la scène mondiale ainsi que sa capacité de participation et d'influence au sein du système multilatéral.

« Les commémorations allieront diplomatie politique, diplomatie publique et diplomatie culturelle, permettant également de faire découvrir à la communauté internationale l'histoire, la culture, l'identité et les transformations de l'Angola », a-t-il précisé.

Il a indiqué que le temps fort serait la séance commémorative réunissant des dirigeants des Nations Unies, des représentants d'États membres, des responsables angolais, des diplomates, d'anciens représentants permanents de l'Angola, des partenaires institutionnels, des universitaires, des membres de la communauté angolaise et d'autres invités.

Des personnalités liées à l'histoire des relations entre l'Angola et les Nations Unies ainsi que des invités de marque prendront également part à l'événement. Selon l'ambassadeur Francisco da Cruz, ce moment sera à la fois une occasion de mémoire, de reconnaissance et de réflexion sur l'avenir.

Lors de cette séance, le ministre des Relations extérieures, Téte António, interviendra pour évoquer les étapes marquantes du parcours de l'Angola, notamment la signification de l'adhésion du pays aux Nations Unies, la consolidation de la souveraineté nationale, la contribution de l'Angola à la transformation politique de l'Afrique australe, ainsi que la paix et la réconciliation nationale.

Il a souligné que le ministre aborderait également la participation de l'Angola au Conseil de sécurité, la prévention et la médiation des conflits, la défense de la Charte des Nations Unies et du droit international, la réforme de la gouvernance mondiale, la représentation de l'Afrique au sein des institutions internationales, le développement durable, les défis actuels du système international et la vision du pays pour les 50 prochaines années.

L'événement mettra à l'honneur la gastronomie angolaise, la musique et des éléments visuels illustrant la diversité culturelle du pays. Il comprendra aussi la diffusion d'images de destinations et de paysages angolais, ainsi qu'une exposition historique regroupant photographies, documents, discours, vidéos et autres archives retraçant les grandes étapes des relations entre l'Angola et les Nations Unies.

Selon le diplomate, les célébrations incluront également la publication d'un ouvrage intitulé «Angola aux Nations Unies : 50 ans de multilatéralisme (1976-2026)» et rendront un hommage posthume à d'anciens ministres des Relations extérieures ainsi qu'à d'autres personnalités ayant marqué l'histoire de la diplomatie angolaise.