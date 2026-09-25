Angola: Un ministre souligne l'importance de la transformation industrielle pour la sécurité alimentaire

Huambo — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguêns de Oliveira, a souligné ce jeudi, à Huambo, l'importance du développement des industries de transformation des produits nationaux pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux biens importés.

Le ministre s'exprimait lors de l'ouverture de l'Expo-Huambo, qui réunit plus de 270 exposants et se tient du 24 au 27 de ce mois sous le slogan « Connecter les entreprises pour la diversification de l'économie ».

Il a affirmé que l'Exécutif prône la capacité de l'Angola à produire une part croissante des denrées alimentaires dont il a besoin, à réduire les vulnérabilités extérieures et à garantir une meilleure résilience face aux chocs internationaux, aux perturbations des chaînes logistiques ou aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux.

Selon le ministre, la transformation des matières premières nationales en farine, aliments transformés, produits d'origine animale, mobilier, chaussures, textiles ou autres biens de consommation génère de la valeur ajoutée, des emplois et de nouvelles opportunités pour les entreprises nationales.

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Il a affirmé que la sécurité alimentaire exige la disponibilité des aliments, la qualité, la régularité de l'approvisionnement, des capacités de conservation, une distribution efficace et des prix abordables, d'où la nécessité de produire et de transformer davantage et mieux.

Il a souligné que l'autosuffisance alimentaire se construit grâce à la productivité, à la technologie, aux investissements, aux infrastructures, aux connaissances et à l'organisation des chaînes de valeur, ainsi qu'à des partenariats pouvant être noués lors de l'Expo-Huambo, celle-ci constituant un pilier pour la création d'opportunités commerciales.

Le ministre a indiqué qu'en août 2026, l'inflation en glissement annuel s'établissait à 8,78 %, ce qui représente un ralentissement de 0,55 point de pourcentage par rapport au mois précédent et de 10,09 points de pourcentage par rapport à la même période en 2025.

Il a souligné que, face à une inflation désormais à un chiffre, ce ralentissement doit s'accompagner de la poursuite des politiques visant à accroître l'offre nationale, car la stabilité des prix est liée à la capacité de l'économie à produire et à mettre à disposition des biens en quantité suffisante.

Le responsable a précisé que cette édition reflète une priorité stratégique pour le pays : produire plus, transformer plus, mieux commercialiser et créer davantage de valeur en Angola.

Il a affirmé que c'est dans cette optique qu'il convient d'envisager l'Expo-Huambo, non pas simplement comme un salon d'exposition de produits et de services, mais comme une plateforme pour les affaires, l'investissement, la production, la transformation et l'intégration des chaînes de valeur nationales.

Le ministre a affirmé que la diversification de l'économie ne peut se limiter à un simple concept économique ; elle doit se traduire concrètement par des entreprises qui produisent, des agriculteurs qui augmentent leur production, des industries qui transforment, des commerçants qui assurent la distribution, des travailleurs qui trouvent un emploi et des consommateurs qui accèdent à des produits nationaux de qualité à des prix compétitifs.

Rui Minguêns de Oliveira a souligné que cette orientation s'inscrit dans le droit fil des mesures de politique économique promues par l'Exécutif, sous la direction du Président de la République João Lourenço, en mettant tout particulièrement l'accent sur l'augmentation de la production nationale, la diversification de l'économie, le soutien à l'investissement privé, l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la capacité productive du pays.

Il a indiqué que le PRODESI continue de jouer un rôle clé en rapprochant la production du marché, en facilitant l'accès au financement, en stimulant la production nationale, en favorisant une substitution compétitive des importations et en créant les conditions nécessaires pour que les entreprises nationales puissent se développer, investir et conquérir de nouveaux marchés.

Il a fait remarquer que les résultats témoignent d'une dynamique appelée à se consolider : au deuxième trimestre 2026, les décaissements de crédits dans le cadre du PRODESI ont atteint environ 70,1 milliards de kwanzas, soit une augmentation de 130 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Au cours de la même période, la production agricole a atteint 12,8 millions de tonnes, la production animale 61,8 mille tonnes et la production halieutique 239 mille tonnes ; ces chiffres représentent bien plus que de simples indicateurs statistiques : ils reflètent la capacité de production, les matières premières, les entreprises, l'emploi et une offre accrue pour le marché national.

Organisée dans l'ancien Jardin botanique, en centre-ville, la troisième édition de l'Expo-Huambo constitue un espace stratégique favorisant les rencontres entre décideurs, producteurs, bailleurs de fonds et consommateurs, tout en stimulant les affaires, l'innovation et les partenariats qui renforcent l'ensemble de la chaîne de production nationale.