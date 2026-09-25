Afrique: Les finalistes de la Coupe COSAFA seront connus vendredi

Luanda — L'Afrique du Sud affronte la Zambie et le Mozambique rencontre la Namibie ce vendredi pour une place en finale de la Coupe COSAFA des moins de 20 ans.

Ces demi-finales se déroulent à Maputo, tournoi dont l'Angola a été éliminé dès la phase de groupes.

Le vainqueur et le finaliste de la COSAFA se qualifieront pour la CAN 2027 de la catégorie ; cet enjeu accroît la compétitivité entre les quatre sélections qui se disputent les deux places réservées à la région australe de l'Afrique pour la compétition continentale.

La Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie ont dominé leurs groupes respectifs (A, B et C) en totalisant neuf points, grâce à trois victoires en autant de matchs. De son côté, le pays hôte, le Mozambique, s'est qualifié en tant que meilleur deuxième de la phase de groupes grâce au critère du fair-play, devançant ainsi l'Angola.

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Malgré une large victoire (5-0) contre le Lesotho lors de la dernière journée de la phase de groupes, la sélection angolaise a terminé cette première étape à égalité avec son homologue mozambicain sur les trois premiers critères de qualification : les points (six chacun), les buts marqués (9) et les buts encaissés (2). Les deux équipes affichaient une différence de buts positive de +7.

Selon le critère du fair-play, chaque carton jaune reçu par une équipe compte pour un point et chaque carton rouge pour deux points ; l'équipe ayant le total disciplinaire le plus bas est celle qui se qualifie.

Le Mozambique a cumulé deux cartons jaunes (soit deux points), tandis que l'Angola a reçu quatre cartons jaunes (quatre points).

Résultats de la dernière (3e) journée de la phase de groupes :

Groupe A

Namibie - Seychelles 3-0

Mozambique - Maurice 5-0

Groupe B

Angola - Lesotho 5-0

Afrique du Sud - Eswatini 2-0

Groupe C

Zambie - Botswana 3-1

Malawi - Comores 2-1.

L'Afrique du Sud détient le trophée régional et la finale du tournoi aura lieu dimanche prochain, le 27 septembre.