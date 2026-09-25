Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Bonne opération pour le Cameroun face aux Comores

Le Cameroun retrouvait les Comores ce jeudi 24 septembre 2026 à Garoua pour le début des éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions indomptables se sont imposés face aux Comores (3-1).

Sur le papier, les Lions indomptables avaient l'avantage. Lors des trois confrontations entre les deux nations, les Camerounais affichaient deux victoires et un nul. Le Cameroun devait donc tenter de prolonger cette série. Nommé sélectionneur, David Pagou dirigeaient pour la première fois le Cameroun à domicile.

En première période les Lions indomptables font plier les Comores avec David Nyengue qui surgit dans la surface et place une magnifique tête (39e). Bryan Mbeumo double la mise à la 48e minute alors que Warmed Omari réduit le score juste après (51e). Danny Namaso inscrit le troisième but des Camerounais (81e). La campagne commence bien !

La rencontre entre la Tunisie et l'Ouganda avait de quoi intéresser car dans ce groupe H, la Libye et le Botswana se sont quittés juste avant sur un score de parité (2-2). Un résultat qui pouvait faire les affaires de la Tunisie. Lors de la dernières CAN, les Aigles de Carthage ont pris la porte dès les huitièmes de finale contre le Mali aux tirs au but. Au dernier Mondial, ils ont été les seuls des 10 pays africains à sortir dès la phase de groupes.

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La Tunisie encore en chantier

Les Tunisiens devaient donc retrouver un visage positif face à l'Ouganda, assurée de jouer la CAN en tant que pays hôte. Et le début de rencontre des Tunisiens a certainement donné du baume au coeur aux supporters du stade de Radès après l'ouverture du score de Adem Arous dans un but vide dès la 12e minute. À la 25e minute, Mohamed Ali Ben Romdhane était proche du break et sept minutes plus tard Ismaël Gharbi enroulait un coup franc et heurtait le poteau gauche d'Onyango. En seconde période, le match était relancé après un contrôle et une frappe croisée du droit de Rogers Mato (1-1). La Tunisie ne rassure toujours pas.

La Sierra Leone a mené face au Zimbabwe 2-0 grâce à des buts de Alie Contehet Sallieu Tarawallie en première période. Après la pause, le Zimbabwe est revenu avec Marshall Munetsi et Tawanda Chirewa (2-2) avant que Marshall Munetsi n'offre la victoire à son camp à la 89e minute.