Ghana: Le président autorise le recrutement de 1200 agents antidrogue après la saisie de 3,9 tonnes de cocaïne

Au Ghana, six suspects ont comparu jeudi dans l'enquête sur les près de 3,9 tonnes de cocaïne saisies en France mi-septembre, dans un conteneur parti du port ghanéen de Tema. Parmi eux, quatre agents liés aux douanes. Face aux failles présumées dans les contrôles portuaires, la majorité parlementaire annonce que le président John Mahama a autorisé le recrutement de 1 200 agents supplémentaires pour l'agence antidrogue. Retour sur cette affaire qui défraie la chronique au Ghana.

Le 10 septembre, à Dunkerque, les douaniers français découvrent 167 ballots de cocaïne dans un conteneur de déchets plastiques venu du Ghana. À Accra, l'homme chargé de l'expédition et le propriétaire présumé de la marchandise sont poursuivis pour exportation illégale de stupéfiants. Quatre agents des douanes sont accusés d'avoir facilité le départ des conteneurs.

Selon l'accusation, les images des scanners du port de Tema montraient des anomalies. Les conteneurs sont pourtant partis sans inspection supplémentaire.

Pour James Agalga, chef de la majorité parlementaire, cette saisie remet en lumière une décision de 2018 : l'agence antidrogue ghanéenne, la NACOC, ne participait plus systématiquement aux inspections physiques des conteneurs.

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« L'exclusion de la NACOC porte une part de responsabilité dans cette affaire. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Certains services de sécurité concurrents estimaient-ils que sa présence empiétait sur leurs prérogatives ? Quoi qu'il en soit, la NACOC a été réintégrée et participe désormais aux inspections conjointes dans les ports », estime James Agalga qui a également annoncé la mise en place d'une juridiction spécialisée dans les affaires de drogue.

Quant aux six prévenus, leurs avocats affirment qu'ils ont coopéré avec les enquêteurs. Ils ont redemandé jeudi leur remise en liberté, refusée lors de leur première comparution. Le tribunal se prononcera sur leur demande de remise en liberté mardi 29 septembre.