Sénégal: Grand Yoff - Deux individus arrêtés avec du matériel destiné au vol de motos

Deux individus ont été interpellés, le 22 septembre 2026, par le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff, pour vol présumé de motocyclette, association de malfaiteurs et détention de haschisch. Du matériel présenté comme destiné au vol de deux-roues a été saisi.

Une patrouille de police a interpellé deux individus, le 22 septembre 2026, à hauteur des deux voies de Liberté 6. Selon les éléments communiqués par la police, les agents effectuaient une mission de sécurisation lorsqu'ils ont aperçu trois individus circulant sur deux motocyclettes, dont l'une semblait en panne.

Invités à s'arrêter pour un contrôle, les suspects ont refusé d'obtempérer et pris la fuite. Une course-poursuite s'est alors engagée. Les trois individus ont successivement chuté de leurs engins, permettant aux policiers de procéder à leur interpellation.

La fouille corporelle et des bagages a permis de découvrir une boule de haschisch, une paire de cisailles et une pompe à gaz lacrymogène. Les intéressés ont été conduits au poste de police pour les besoins de l'enquête.

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Interrogés sur les circonstances de leur présence et leur tentative de fuite, les mis en cause ont reconnu avoir dérobé la motocyclette en panne, dépourvue de clé de contact, derrière la Brigade de gendarmerie de la Foire. Ils auraient forcé le guidon avant de prendre la direction de Liberté 6.

Selon leurs aveux rapportés par la police, les cisailles leur servaient à sectionner les antivols des deux-roues convoités, tandis que la pompe à gaz lacrymogène était destinée à neutraliser d'éventuelles résistances de leurs victimes.