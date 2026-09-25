Afrique: La BOA Mali annonce une hausse de 8,2% de son résultat net au premier semestre 2026

Les dirigeants de la banque BOA Mali ont annoncé dans leur rapport d'activités du premier semestre 2026, un résultat net en progression de 8, 2% par rapport au premier semestre 2025.

Ce résultat net s'est établi à 6,716 milliards de FCFA contre 6,209 milliards de FCFA au 30 juin 2025. Ce qui fait dire aux responsables de la banque que malgré un contexte marqué par des défis multiples au Mali, la BOA Mali a amélioré sa rentabilité.

Le produit net bancaire connait pour sa part une progression de 18% avec une réalisation qui passe de 19 milliards de FCFA au premier semestre 2025 à 22 milliards de FCFA au premier semestre 2026.

De leur côté, les frais généraux ont augmenté de 818 millions, se situant à 11,176 milliards de FCFA contre 10,357 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, le résultat brut d'exploitation s'est accru de 2 456 milliards avec un niveau de 10,811 milliards de FCFA.

Le coût du risque de la BOA Mali a enregistré une hausse de 24%, en se situant à -4,525 milliards de FCFA contre -3,664 milliards de FCFA au 30 juin 2025.