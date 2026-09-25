Afrique de l'Ouest: Première cotation de Bridge Bank Groupe Côte d'Ivoire à la BRVM - L'appel du président de l'Amf-Umoa aux entreprises de l'Union

Le Président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa), Kossi Tenou, a pris part, le jeudi 24 septembre 2026 à Abidjan, à la cérémonie marquant la première cotation des actions de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) - Uemoa).

Kossi TENOU , Président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa) Selon une note d'information, cette admission au compartiment principal du marché des actions constitue la première admission d'une nouvelle société à la cote de la Brvm au titre de l'année 2026 et la quatrième depuis 2020.

Intervenant à cette occasion, le Président de l'Amf de l'Umoa a inscrit cet événement dans une perspective plus large de développement et d'approfondissement du Marché financier régional, en soulignant le rôle que celui-ci peut jouer dans la mobilisation de ressources au service du financement et de la croissance des entreprises.

Selon le document, Kossi Tenou a également rappelé l'enjeu d'une participation accrue des populations au marché. Dans cette perspective, il a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en matière d'éducation et de littératie financières, d'accessibilité de l'information et de facilitation de l'ouverture des comptes-titres.

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Le Président de l'Amf-Umoa a rappelé que l'admission à la cote ouvre, pour toute société cotée, une nouvelle phase marquée par des exigences accrues en matière de qualité de l'information, de gouvernance et de consolidation des performances.

Il a, enfin, invité les entreprises de l'Union à mieux explorer, avec l'accompagnement des acteurs habilités, les possibilités offertes par le Marché financier régional pour répondre à leurs besoins de financement.