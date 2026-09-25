Angola: Le gouvernement a émis plus de 17 millions de cartes d'identité

Luanda — À ce jour, 17 166 000 cartes d'identité (BI) ont été émises par les autorités angolaises, tant dans le pays qu'au sein de la diaspora ; c'est ce qu'a annoncé ce jeudi à Luanda le directeur national de l'enregistrement et du notariat, Aristides Marques.

Cette information a été communiquée à la presse en marge de la réunion de la Commission pour la preuve de vie, présidée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca.

Selon le responsable, plus de 1 100 000 documents ont été délivrés dans le cadre de la campagne de généralisation de la carte d'identité, lancée par le Ministère de la Justice et des Droits de l'homme afin de rapprocher les services d'état civil et d'identification des citoyens.

Concernant le processus de généralisation de l'enregistrement et de la carte d'identité, il a indiqué que celui-ci se déroulait normalement, avec une amélioration quotidienne des chiffres dans les zones nécessitant un renforcement des équipes d'agents de terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a toutefois reconnu que le gouvernement avait constaté, au cours des deux derniers mois, une affluence croissante dans les services, due au grand nombre d'enfants venus se faire délivrer une carte d'identité.

Afin d'atténuer l'impact de cet afflux d'usagers cherchant à obtenir une carte d'identité pour les inscriptions scolaires pendant les vacances, des équipes mobiles ont été mises en place ; l'objectif est d'aller à la rencontre des citoyens et d'éviter la saturation des bureaux des services d'état civil.

Le Plan stratégique pour la généralisation de la carte d'identité vise à garantir l'accès des citoyens angolais à ce document d'identification civile et à en faciliter les procédures de délivrance.

En 2026, le plan est entré dans une nouvelle phase, marquée par le renforcement des mesures technologiques, logistiques et opérationnelles afin d'accélérer la délivrance du document dans tout le pays.

L'objectif principal du plan est de délivrer la carte d'identité à tous les citoyens majeurs figurant dans la base de données de l'état civil d'ici décembre 2026.

Cette mesure revêt également une importance capitale pour la mise à jour du fichier électoral en vue des élections de 2027.

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, l'Exécutif prévoit de réduire progressivement les délais de délivrance et de remise de la carte d'identité pour atteindre 48 heures dans certaines localités, bien que le délai général fixé demeure de 72 heures.

La stratégie inclut également la modernisation et la décentralisation des services.

Les 21 provinces disposent désormais des capacités nécessaires pour l'émission et l'impression locale de la carte d'identité, tandis que la capacité nationale de production quotidienne est passée de 12 000 à 60 000 documents grâce au renforcement technologique.