Angola: Un ambassadeur souligne l'impact international du discours du Président Lourenço à l'ONU

New York (Envoyé spécial) — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a affirmé que le discours du Président de la République, João Lourenço, lors de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU a eu un grand retentissement international et a suscité des commentaires positifs dans les couloirs de l'organisation.

Selon le diplomate, qui s'est exprimé devant la presse, le fait que le Président de la République d'Angola soit intervenu dès le premier jour, lors de la première phase et dans le premier groupe d'orateurs, a revêtu une importance particulière, lui permettant d'être parmi les premiers à aborder les grands sujets qui préoccupent aujourd'hui la communauté internationale.

« Pour la première fois, le Président de la République a pris la parole le premier jour, lors de la première phase et dans le premier groupe d'orateurs ; cela a été important, dans la mesure où il a eu la possibilité d'être parmi les premiers à aborder les grands thèmes qui préoccupent aujourd'hui la communauté internationale », a-t-il déclaré.

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Le diplomate a souligné que, pour l'Angola, ce moment revêtait un caractère historique, car le Président a exposé la position du pays sur les grands enjeux, associant sa voix à celles d'autres grands dirigeants, ce qui a, dans une certaine mesure, façonné le Débat général de cette session des Nations Unies.

« Comme je l'ai dit, il est intervenu dans un groupe qui comprenait le Brésil, les États-Unis et la France, ainsi que d'autres États membres très influents », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que le pays pouvait se féliciter pour le fait que le Président Lourenço a été le premier chef d'État africain et le treizième intervenant parmi les 193 États membres, au sein d'un groupe incluant notamment le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la France et d'autres pays très influents.

Pour l'ambassadeur, cela marque un moment de reconnaissance de l'importance de l'Angola et de son influence au sein du système international.

Il a indiqué que le dirigeant angolais a évoqué les préoccupations majeures du continent africain, notamment la réforme du Conseil de sécurité et la question de la dette -- qui pèse lourdement et constitue un frein au développement des pays africains et du Sud global -- ainsi que les défis liés au respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Le Président de la République, a-t-il souligné, a exprimé sa solidarité avec Cuba, soumis à un embargo, et a fait part de ses inquiétudes concernant les conflits en Ukraine et en Afrique ; des préoccupations partagées par d'autres dirigeants africains désireux de faire entendre leurs positions aux Nations Unies.

Selon Francisco da Cruz, cette intervention a eu un impact significatif et a suscité des échos positifs dans les couloirs de l'ONU.

« Le message du Président a eu un grand retentissement, car certains médias ont même publié des analyses comparant les positions défendues l'an dernier, en tant que Président de l'Union africaine, à celles exprimées cette année à titre national », a-t-il relevé.

L'ambassadeur a rappelé que le Président avait exprimé sa profonde inquiétude face aux défis actuels concernant le droit international et la Charte des Nations Unies, tout en critiquant certaines mesures unilatérales prises par certains pays notamment les embargos ainsi que leur impact sur la vie des populations.

Enfin, Francisco da Cruz a salué « la couverture très professionnelle et dynamique assurée par la presse nationale concernant la participation de la délégation angolaise aux sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies » et a appelé à « poursuivre dans cet esprit de travail et de cohésion d'équipe ».