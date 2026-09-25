Angola: Don de véhicules pour l'aide aux victimes des inondations

24 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JM/CRB/LUZ

Benguela — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a remis ce jeudi quatre véhicules au gouvernement provincial de Benguela afin de renforcer l'aide sociale aux familles touchées par les crues de la rivière Cavaco.

À cette occasion, le ministre d'État, qui est également coordinateur de la Commission nationale de protection civile (CNPC), a remis les clés des véhicules au gouverneur de la province de Benguela, au terme d'une visite visant à évaluer les conditions d'accueil des victimes des inondations survenues le 12 avril dernier.

Ces véhicules sont destinés au coordinateur du centre d'accueil de « Novo Campismo », où sont provisoirement hébergées les familles sinistrées, ainsi qu'au centre médical, afin d'améliorer la prise en charge des populations sur place.

Le secrétariat exécutif de la Commission provinciale de protection civile et des sapeurs-pompiers de Benguela, ainsi que l'équipe de supervision du programme d'aide aux victimes des inondations (placé sous la tutelle de la délégation provinciale des anciens combattants et vétérans de la patrie), ont également bénéficié de véhicules.

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Réagissant à ce geste du ministre d'État, le gouverneur de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a salué l'initiative du gouvernement central, soulignant qu'elle permettrait de renforcer les actions de réponse aux besoins des familles touchées qui se trouvent encore à « Novo Campismo ».

Selon Manuel Nunes Júnior, la situation dans l'unique centre d'accueil encore en activité a connu une évolution positive.

En effet, d'après le gouverneur, sur les quelque 16 000 familles initialement accueillies dans les deux centres, il n'en reste aujourd'hui qu'environ un millier, la majorité ayant déjà été réintégrée.

De leur côté, les bénéficiaires des véhicules ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur volonté de tout mettre en oeuvre pour renforcer l'assistance aux citoyens hébergés dans le centre d'accueil.

Situé dans le quartier de pêcheurs de Kawango, en périphérie de la ville de Benguela, le centre d'accueil de Novo Campismo comprend un poste de police, une zone administrative, un centre médical doté de services d'urgence et de consultations externes, ainsi qu'un centre de traitement du choléra (CTC).

Sur place, à proximité de la plage de Kawango, plusieurs tentes ont déjà été installées ; les familles y tentent de reconstruire leur vie en attendant l'achèvement de la construction des 225 premiers logements sociaux dans le quartier de Graça, où elles seront ultérieurement relogées.

La ville de Benguela a accueilli ce jeudi la deuxième réunion de la Commission nationale de protection civile, consacrée au point sur l'aide aux sinistrés des inondations de la rivière Cavaco et aux mesures à prendre pour faire face à d'éventuelles situations d'urgence durant la saison des pluies en cours.

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