Angola: Le pays bat l'Égypte lors du premier match amical de handball

24 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'équipe nationale féminine senior de handball a battu, ce jeudi au Caire, son homologue égyptienne sur le score de 27-23, lors du premier de deux matchs amicaux.

La rencontre, qui s'inscrit dans le cycle de préparation de la troisième semaine IHF de l'année en cours, a vu les Angolaises mener 13-12 à la mi-temps.

Les deux équipes s'affronteront à nouveau samedi prochain pour le second match de préparation.

L'équipe nationale est composée des gardiennes Marta Alberto et Filigénia Morais ; des pivots Thayany Castro et Liliane Mário ; des arrières gauches Vilma Nenganga et Rossana Mateus ; des arrières droites Juliana Machado et Lurdes Pedro ; des demi-centres Helena Paulo et Chelcia Gabriel ; de la joueuse polyvalente Isabel Guialo ; des ailières gauches Mbongo Masseu et Marcela Tati ; ainsi que des ailières droites Emingarda Ferreira et Balbina Nunda.

L'équipe angolaise prépare la défense de son titre africain, la compétition étant prévue pour le mois de novembre en Tunisie.

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